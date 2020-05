Víctor Hugo Castañeda: "Marcelo Díaz me llama y me dice 'o me retiro del fútbol o me voy a La Serena'"

Víctor Hugo Castañeda luego de ser entrenador de Universidad de Chile en las temporadas 2002 y 2003 se instaló en La Serena donde la dirigió tantos años que lo apodaron el Ferguson del Elqui.

Precisamente dirigiendo al equipo granate pudo llevar como refuerzo a Marcelo Díaz el segundo semestre de 2010, donde lo reubicó en la cancha y el Carepato le respondió con fútbol y varios goles.

En conversación con La Magia Azul en Redgol, VHC reveló cómo se gestó la llegada del actual volante de Racing Club.

"Me llama y me dice 'profe tengo dos opciones o me retiro del fútbol o me voy para la Serena, estoy decepcionado'"

Castañeda relata que de inmediato le abrió las puertas de su club. "Le dije vente pa´ acá, acá lo vamos a pasar bien, nos vamos a entretener, es una linda ciudad y acá vas a recuperar las ganas de jugar, te necesito como volante mixto, o por derecha, estuvo espectacular, yo sabía que en la U estaba subutilizado".

El actual comentarista radial asegura que "lo conocía a Marcelo cuando dirigía el primer equipo y él había llegado, lo conocía. Yo tuvo una pelea con los dirigentes acá porque aseguraron que traía a Marcelo Díaz porque era amigo mio, me enojé dije llevo seis años acá y cuando he llevado un amigo ".

Por último, el ex DT de la U deja en claro que él no es el descubridor ni el salvador de Marcelo Díaz. "Yo no le tiré un salvavidas, él me ayudó a mi, y yo lo ayude a él, todo lo que ha hecho en su carrera es todo mérito de él", cerró.