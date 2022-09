Universidad de Chile no pudo cumplir el objetivo de derrotar al colista Coquimbo Unido por la fecha 24 del Campeonato Nacional y con el empate sin goles los azules siguen en serio riesgo de caer a la zona de descenso. De hecho, otra vez no depende de ellos mismos salvarse del penúltimo lugar de la tabla.

Tras el duelo, el entrenador Diego López sostuvo que “fue un partido complicado para nosotros por la situación. Equivocamos la forma, en el primer tiempo teníamos muchos espacios por afuera y no hicimos los cambios de frente en los momentos que debíamos. Fue un partido enredado, feo de ver, no fue lo que veníamos haciendo. Se dio así, tratamos de hacer todo para ganarlo, pero a veces… No, no a veces, en esta ocasión no pudimos ganar y se suman bastantes partidos así que nos complican en la tabla. Hoy teníamos que ganar y lo teníamos claro”.

El DT agregó que “pasa más por la situación en la que estamos. Si lo escuchaste, ya lo dije: era un partido complicado, hubo mucho nervio a la hora de encontrar espacios. Creo que eso nos pasó”.

Consultado por su continuidad en la dirección técnica y si tiene fuerzas y convicción para continuar en la banca azul, López respondió que “sí. ¿La dirigencia? Pregúntale a ellos. ¿Si me han dicho algo? No. ¿Si me mantengo como técnico? Sí”.

El deté uruguayo añadió que “yo estoy bien. Cuando hay conferencia no me hagan preguntas que no puedo responder, si el mensaje llega a los jugadores, pregúntale a los jugadores. Anda y pregúntale a un jugador cuando hable. No estoy a cargo de los jugadores, cada uno dice lo que quiera, no puedo dar una respuesta por ellos. ¿Si estoy conforme? Sí. ¿Completamente? Sí. Lo que pueda contestar yo, lo respondo siempre, lo otro pregúntale a los jugadores, los tienen toda la semana en conferencia. Tengo la fuerza para revertir esta situación, por eso lo respondí así. El trabajo se ve día a día y eso no ha faltado nunca. Escuchaba a los hinchas de sudar la camiseta, pero no pasa por ahí, pasa porque se corre, pero debemos hacerlo mejor. Tenemos confianza para mejorar esta situación difícil”.

El "récord" y la línea de tres en defensa

Otro punto que le consultaron a López fue el 22% de rendimiento que lo tiene como el peor desempeño de un DT de la U en el último tiempo, y la pregunta no le cayó nada bien.

“No, no escuché nada. De que estoy acá respondo todas las preguntas, no me he ido sin contestar. Hoy no va a ser la excepción, te voy a contestar lo que quieras, si te contesto, te respeto. No sé por qué hablas de esa forma. Estamos hablando de este partido y tú pones otras cosas. Repíteme la pregunta, te las contesto todas, no me quiero olvidar de ninguna. ¿Eso de tener los peores números en este tiempo? Estamos en una situación para dar vuelta todo aún, por eso estoy acá”, manifestó el técnico de la U.

Sobre el cambio a línea de tres en defensa, Diego López sentencia que “necesitábamos la solidez defensiva y no la estábamos teniendo. Hoy la tuvimos. Defensivamente fuimos sólidos y para ganar los partidos, debemos ser sólidos atrás. Eso pienso yo. (…) Te puedo decir que hay partidos que se jugó bien y no se obtuvo el resultado, hoy se jugó mal, a veces pasa, ya está. Es un partido donde hay tensión, los nervios no ayudan, sobre todo al final, erramos muchos pases que en otra situación no los fallas, no tenemos tranquilidad. Es difícil, pero estamos para pelearla. Veo que el equipo va a salir, dirán que de esta forma no, pero creo que no habíamos jugado así, es primera vez”.