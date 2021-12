Universidad de Chile limpió gran parte de su plantel de cara al 2022, con el objetivo de poder realizar una gran campaña de la mano del nuevo DT, el colombiano Santiago Escobar. Por lo mismo, ni siquiera hay claridad sobre quién será el líder en el nuevo camarín azul.

Uno de los jugadores formados en la institución y que lleva bastante tiempo en el primer equipo es Camilo Moya, por lo que aparece como una de las alternativas para portar la jineta que deja Fernando De Paul al ser uno de los más antiguos de la actual plantilla.

El volante, que recién pidió matrimonio en Disney, aseguró que le gusta esa idea y que no eludiría la posibilidad de ser el máximo referente del equipo universitario. "Quizás digan que estoy loco, pero me gustaría asumir esa responsabilidad", comentó en Radio ADN.

"Casemilo" agregó que "creo que con todas las ganas que tengo para el 2022, sí me gustaría. Estoy en la U desde los doce años y ser capitán sería muy lindo. Ya no va en mí, depende de otros factores, pero me gustaría asumirla".

Además, comentó lo que será la llegada de Escobar para levantar a un equipo que no ha tenido buenos rendimientos en el último tiempo. "No lo conozco y no he hablado con él, pero si llega a la U es porque tiene las capacidades para dirigir al equipo. Nosotros nos vamos a entregar al mil por ciento a su trabajo y poder tener todos juntos a la U donde debe estar", indicó.

Finalmente, aspira a poder levantar la copa a fin de año, por lo que no espera que haya una fase de adaptación del nuevo entrenador. "Tenemos que ser campeones, le debemos eso a los hinchas", finalizó Moya.