Camilo Moya se lesiona en el penúltimo entrenamiento antes del Superclásico y es duda en Universidad de Chile para ir al estadio Monumental

Universidad de Chile visita a Colo Colo en el estadio Monumental este domingo a las 16:00 con la presión de terminar con la racha sin ganar en ese lugar, algo que precisamente está ad portas de cumplir 20 años.

A 48 horas del Superclásico los azules viven un imprevisto en relación al equipo titular que tiene pensado Rafael Dudamel para jugar en Macul.

Se trata del volante Camilo Moya quien abandonó la práctica de este viernes con un fuerte dolor producto de un golpe en uno de sus tobillos lo que puso en alerta al cuerpo técnico y medico universitario.

Camilo Moya es titular fijo en el esquema de Rafael Dudamel (Agencia Uno)

En la U hay preocupación por la situación de su volante central y no hay claridad si llega o no al domingo para ingresar en el once titular.

Si Moya no se recupera o sigue con dolores y es descartado para jugar ante Colo Colo, su reemplazante será Mario Sandoval, ex Unión Española que viene siendo alternativa y que protagonizó la pólemica jugada de tiro libre ante Deportes La Serena.

