Aseguran que Sergio Vargas y Rodrigo Goldberg son los primeros damnificados en el cambio de propiedad de Azul Azul

Este lunes se oficializó la OPA (oferta pública de adquisición) donde el Fondo de Inversión Privado Tactical Sport, administrado por Sartor Administradora de Fondos de Inversión, accederá al paquete accionario de Carlos Heller.

El cambio de propiedad en Azul Azul traerá como consecuencia movimientos en el directorio, donde todos los directores elegidos por el aún dueño mayoritario, deberán dar un paso al costado.

En esa instancia están los históricos ex jugadores de Universidad de Chile, Sergio Bernabé Vargas y Rodrigo Goldberg, los que dejarán de ser directores y, según La Tercera, además no están contemplados por la nueva administración.

Sergio Vargas fue un importante nexo entre Rafael Dudamel y el plantel como lo reconoció en su momento Walter Montillo (Agencia Uno)

"De momento, la única decisión tomada desde la interna de los nuevos controladores es la salida de Rodrigo Goldberg y Sergio Vargas del club, quienes asumieron su cargo en abril de 2019. Más allá de que no continúen en la mesa directiva, tampoco seguirán en funciones de gerencia deportiva, como sí se pensó en algún momento", publica el matutino.

Los nuevos dueños de Azul Azul llevan varios meses diseñando el proyecto que busca darle un nuevo aire a Universidad de Chile. Los controladores, que en su mayoría ya se dieron a conocer a través de un aviso de OPA, implementarán un modelo de trabajo, según le indican a El Deportivo, que busca “reordenar un club que solo sabe de números rojos” durante los últimos años.

El medio citado además asegura que los nuevos controladores no miran con buenos ojos la figura de dos gerentes deportivos, así que apuestan a que exista una sola persona en ese cargo, sea o no, ex futbolista.