Arilson: "La U es un equipo grande y no puede pasar tanto tiempo sin ganar a Colo Colo”

El brasileño Arilson llegó a Universidad de Chile el año 2001 con la difícil misión de reemplazar a Leonardo Rodríguez.

Pese a que el equipo no pudo ganar el tricampeonato, tuvo un alegría: ganarle a Colo Colo en el Estadio Monumental, precisamente es el último partido que ganaron los azules en ese reducto.

“Es algo muy triste, porque la U es un equipo grande y no puede pasar tanto tiempo sin ganar a Colo Colo”, le confiesa el brasileño a ADN.

Agregando que "me acuerdo mi paso por la U el año 2001 sobre todo por el triunfo 3-2 sobre Colo Colo en el Estadio Monumental donde pude hacer un gol, y ese gol es el más bonito de mi vida”.

Consultado por qué no se puede ganar en el estadio del archirrival, el ex volante asegura que “no sé qué pasa que no puede ganar, pero esperamos que pueda salir con la vicitoria, sería importante para todos y para los hinchas de la U”.