Leo Rodríguez cuenta "amenaza" de jugador de River en la semi de 1996: "Pregúntale al árbitro quién va a ganar"

Leonardo Rodríguez recordó la oscura semifinal de la Copa Libertadores 1996 que Universidad de Chile perdió contra River Plate tras un 2-2 en Santiago y el triunfo por 1-0 de los trasandinos en Buenos Aires.

“Hice un post donde recibí muchas respuestas, porque puse que el 96 fue la mejor Copa Libertadores de la historia de la U. Siento y estoy convencido que lo fue. Más allá de no haberla ganado, cómo jugó ese equipo de local y visitante, de la manera que le ganamos a Católica, a Corinthians, a Botafogo, a Defensor. No había ocurrido”, dijo el ex mediocampista del Chuncho a La Magia aAzul.

Agregó que “a River en los 180 minutos… en Santiago por momento le dimos baile, teníamos que ganar 3-1 mínimo, y en Buenos Aires no sucedía nunca que ellos estuvieran en su área y el rival atacando. Y nosotros lo logramos”.

Siguió complementando: “me hubiese gustado quedar eliminado contra River de otra manera, decir que fueron mejores. Pero en el Nacional tuvimos una jugada de Salas que termina en el palo y era el 3-1… pero nos empatan 2-2 con un gol de carambola cuando ellos ya se iban yendo contentos perdiendo 2-1”.

Incluso, Rodríguez recordó el escándalo que significó el arbitraje del ecuatoriano Alfredo Rodas, quien claramente tuvo un desempeño localista en la revancha y perjudicó a la U como sucedió tantas veces con equipos chilenos en torneos continentales.

“A veces el fútbol tiene estas cosas. He hablado con Francescoli de este partido, sabían los jugadores de River, nosotros y Miguel Ángel Russo que tendríamos un arbitraje muy tendencioso, que sería muy difícil clasificar con un réferi de esas condiciones”, manifestó.

Es más: el otrora crack de la U contó una anécdota en la que da a entender que los jugadores de River Plate tenían plena confianza en que Rodas no permitiría una hazaña azul.

“Hay una jugada en la mitad de cancha, recibo de espaldas y Hernán Díaz me pega. Me doy vuelta y lo puteo. Me dice: no te esfuerces que vamos a ganar nosotros. Yo le contesto: ¿te parece? Y me responde: ¿querés que le pregunte al árbitro?”, cuenta.

Sentenció que “son anécdotas, pero marcan lo que fue ese partido y la condición de desventaja en la que fuimos a jugar. Y así y todo fuimos de igual a igual. Perdimos 1-0 con un gol de desvío de 35 metros y no nos dieron un penal que todos saben que fue un escándalo”.