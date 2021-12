El ex delantero de la U y campeón de la Sudamericana 2011 con el Chuncho tuvo elogios para sus compañeros de hazaña y espera que los azules puedan volver pronto a lo más alto luego de tres años complicados con el descenso.

Gustavo Canales fue uno de los históricos miembros del plantel de Universidad de Chile que hace 10 años exactos levantaron la Copa Sudamericana 2011 tras coronarse campeones del torneo continental en la final del vuelta del Estadio Nacional contra Liga de Quito.

En conversación con Radio ADN, el ex delantero repasó lo que fue ese histórico día para la U junto a un equipo plagado de estrellas al mando de Jorge Sampaoli.

“Espero que estén disfrutando, ha pasado mucho tiempo y muy rápido, y ahora entiendo un poco más de lo que se trató para los que tuvimos la suerte de conseguirlo. Que la gente de la U lo disfrute después de pasar un año que también va a quedar para la historia, pero por cosas que no son las que le gusta pasar a los hinchas”, dijo de entrada Canales.

El otrora goleador agregó que “estamos muy felices de ser partes de un equipo histórico que dio alegrías, y que pronto vuelvan las alegrías que esperan todos. Ganar la Sudamericana era algo que a priori nadie tenía en los planes, se fue dando partido tras partido y se llegó a un nivel muy alto que no tuvo competencia en esta parte”.

En lo individual, Canales tuvo elogios para Jorge Sampaoli. Pero también dedicó palabras para Eduardo Vargas, Charles Aránguiz y Marcelo Díaz.

“La competencia interna que había en ese plantel, la vivimos todos en ese momento. Al hacer memoria, Eduardo Vargas no era titular cuando llegué a la U. Edson Puch, con un nivel muy alto, y otros lugares en la cancha donde se hace diferencia. Tener a un goleador como Edu y en su nivel fue algo que no le tomamos el peso hoy. Fue vendido como en 15 millones de dólares al Napoli”, expuso.

Gustavo Canales sentencia que “lo de Charles se veía, yo tenía casi 30 años y el recorrido en el fútbol me daba la capacidad de entender que compartía con un chico de condiciones diferentes, del fútbol de primer mundo, porque es un jugador que pisaba las dos áreas con la misma intensidad y una precisión llamativa. Difícil no imaginarlo en lo que se convirtió hoy. Lo de Marcelo Díaz fue paulatino, fue tomando confianza porque el entrenador se la depósito y la aprovechó con sus condiciones innatas. Nos daba un fútbol muy fluido desde sus pies”.