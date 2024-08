El ayudante técnico de Tiago Nunes, Rodrigo Valenzuela, enfatizó en que "no miramos para el lado" por los refuerzos estrellas que firman los otros grandes.

Universidad Católica perdió una oportunidad única para volver a ser puntero exclusivo del Campeonato Nacional, luego de empatar como locales ante Palestino, algo que no ocurría hace poco más de dos años.

Más allá de que hubo polémica en el gol que se le anuló a Fernando Zampedri, o que pudieron igualar con un golazo del debutante Juan Francisco Rossel, en la precordillera comprenden que pese al mal resultado, no están lejos del líder Coquimbo Unido.

Así lo asegura Rodrigo Valenzuela, ayudante técnico de Tiago Nunes, que tras el encuentro aseguró que “para llegar al campeonato aún depende solamente de nosotros. Si bien hoy pretendíamos quedarnos con la victoria, seguimos en carrera, después de estar más abajo en la tabla a comienzo de año”.

“Creo que vamos a dar pelea hasta final, que no quepa duda”, agrega el hoy estratega de la UC, a quien se le consultó por si existe nervio en la institución por los fichajes estrellas que hicieron sus archirrivales Colo Colo y Universidad de Chile, con Mauricio Isla y Charles Aránguiz, respectivamente.

¿Hay nerviosismo en Católica por los fichajes albos y azules?

“No es fácil el tema de los refuerzos, sobre todo porque nos preocupamos de mirar al lado quién trae tal equipo. En ese sentido, está trabajando la directiva y encontrará. No es fácil, no es llegar y decir este viene”, complementa Valenzuela.

Además, el ayudante técnico de Los Cruzados añade que “en cuanto al cuarto refuerzo, es netamente algo que ve Tiago, el cuerpo técnico y lo tiene que ver la directiva. Hay muchas condiciones en el camino que tienen que relacionarse para que un jugador pueda venir”.

¿Cuándo vuelve a jugar la UC?

En el marco de la 19° fecha del Campeonato Nacional, Universidad Católica deberá viajar hasta Viña del Mar, donde el domingo 11 de agosto visitarán al Everton, en el Estadio Sausalito, a contar de las tres de la tarde.

