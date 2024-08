Universidad Católica tenía la gran chance de quedar como el único puntero del Campeonato Nacional, debido al empate de Coquimbo Unido ante Unión Española, pero no lo logró.

Los cruzados jugaron un apretado partido ante Palestino en el estadio Santa Laura, el cual terminó 1-1 y como se dio el compromiso terminó siendo positivo para los de Tiago Nunes.

La UC estaba perdiendo tras la apertura de la cuenta de Misael Dávila en los 78′, pero reaccionó de inmediato, porque el juvenil chileno-ecuatoriano Juan Francisco Rossel puso la paridad con una hermosa pirueta.

Rossel no se agranda en la UC

La Católica ganó un punto gracias a la chilena del seleccionado sub 20 Rossel, quien tras el compromiso dio unas hermosas declaraciones que demuestran su humildad.

El atacante de 19 años tiene los pies bien puestos sobre la tierra y sabe que tiene que crecer mucho todavía en el fútbol, cosa que dejó claro con sus palabras.

El golazo de chilena de Juan Francisco Rossel. Foto: Javier Salvo/Photosport

“Aún no lo proceso. Era mi sueño hacer un gol con esta camiseta y más uno de chilena, así que estoy feliz. Pienso en mi familia, más que todo. Las veces que la pasé mal y bueno, todo el camino que llevo recorriendo desde chico”, dijo Rossel.

“Ahora que hice el gol, está bien, fue un lindo momento, pero aún no le he ganado a nadie y tengo que seguir trabajando. Mis compañeros, que siempre me han apoyado y aconsejado, me felicitaron por el gol, me felicitaron todos. El profe me dijo que tenía que entrar tranquilo y creo que lo hice bien”, agregó.

Juan Francisco Rossel espera seguir teniendo chances de mostrar su talento con la camiseta de Universidad Católica.

