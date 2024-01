Universidad Católica anunció esta semana que la cancha del nuevo estadio San Carlos de Apoquindo tendrá pasto sintético y las críticas no se hicieron esperar. El anuncio sacó ronchas en los hinchas, que esperaban tener césped natural, pero el club explicó de varias maneras por qué tomaron esa decisión.

Una de esas explicaciones la entregó Lionel Messi, ya que el elenco cruzado revivió unas declaraciones antiguas del ’10’ en las que habló del gramado sintético y su uso preeminente en Estados Unidos. Y en Argentina ya están sacando pecho por la presencia indirecta del jugador de Inter Miami.

“No tengo ningún problema con el tema de la cancha sintética. Hice todas mis inferiores en césped sintético, toda mi vida jugué en esas canchas. Es verdad que pasó mucho tiempo y hace tiempo que no he jugado en ellas, pero no tengo problema en adaptarme otra vez”, comentó Leo en agosto pasado. Y a la UC le cayó perfecto la declaración.

En el diario Olé de Argentina destacaron este uso. “Lionel Messi siempre suele ser una referencia, incluso en otros ámbitos que nada tienen que ver con el fútbol. Ya es común que, para resaltar las cualidades de alguien, se utilice el clásico ‘Es el Messi de’, antes de nombrar la profesión de la persona”, iniciaron.

“Y claro, las declaraciones de Messi también se convirtieron en una especie de ‘palabra santa’. Y si no que le pregunten a la Universidad Católica de Chile, que utilizó una declaración vintage de Leo para defenderse de las críticas a su nuevo estadio”, añadió el medio trasandino.

La cuenta de X (ex Twitter) de Cruzados destacó las cuñas del ’10’ y su defensa al pasto sintético. “Lo dice uno de los más grandes. El Sueño Cruzado tendrá una cancha del más alto nivel”, señalaron.

Lo que es cierto es que en la UC hicieron una explicación técnica -y por otros motivos- sobre por qué escogieron el sintétic. Aseguraron que con este tipo de pasto la cancha estará disponible los 365 días y la usarán siempre lo planteles masculino y femenino, además del fútbol joven.

Agregaron, también, que el relleno es de corcho y no de caucho para “contar con el estadio más sustentable del país”. Afirman que buscan ayudar con la escasez hídrica, para “mitigar los efectos del cambio climático”. A eso sumaron que es un césped evolucionado que no tiene evidencia científica de aumento de lesiones.

