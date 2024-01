No dejó indiferente a nadie la elección de Universidad Católica para su remodelado Estadio San Carlos de Apoquindo, donde su cancha será de pasto sintético, lo que generó un intenso debate en redes sociales, con hinchas e históricos involucrados.

La crítica más fuerte fue del ex volante argentino Ricardo Lunari, que en Twitter manifestó que “¿La nueva cancha de San Carlos será césped sintético? No lo puedo creer“, y agregó que “con los adelantos tecnológicos y las posibilidades que tiene la UC no entiendo esta decisión“.

Producto de estos comentarios, la cuenta oficial de la UC, en X, decidió recurrir nada menos que al astro argentino Lionel Messi con una declaración sobre sus inicios como futbolista en canchas sintéticas, para defender su postura para el nuevo San Carlos.

“Lo dice uno de los más grandes. El sueño cruzado tendrá una cancha del más alto nivel”, escribió Cruzados en Twitter, donde cita una respuesta que La Pulga dio el 17 de agosto del año pasado, donde reconoció que “hice todas mis inferiores en césped sintético. Toda mi vida jugué en esas canchas”.

¿Por qué la UC elige pasto sintético para San Carlos?

A través de un comunicado oficial, la institución confirmó que el recinto contará “con una superficie de césped artificial del más alto estándar disponible a nivel mundial”, el cual estará a cargo de la empresa estadounidense FieldTurf, además de explicar sus motivos.

“Los motivos de la decisión pasaron por criterios futbolísticos tras un proceso que fue encabezado por todos los niveles del club. El objetivo de la decisión es tener una cancha siempre en perfecto estado y con las mismas condiciones para los jugadores, todos los días del año“, señala la UC.

¿Por qué la UC usó como recurso a Messi?

Las declaraciones citadas por Cruzados se realizaron en el marco del partido que su equipo, Inter Miami, jugaría en casa del Atlanta United, que tiene cancha sintética, donde reconoce que “es verdad que pasó mucho tiempo y hace mucho tiempo que no he vuelto a jugar en cancha sintética, pero no tengo problema en adaptarme otra vez“.

