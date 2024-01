La furia de un histórico de la UC por el sintético en San Carlos: "No lo puedo creer"

Universidad Católica tomó una importante decisión respecto al nuevo San Carlos de Apoquindo. Luego de meses de evaluación, el directorio de Cruzados determinó que la nueva cancha del estadio sea pasto sintético y no natural “considerando como principal criterio los beneficios deportivos”.

La decisión causó reacciones divididas, a pesar de que la UC adelantó que “será un césped artificial de talla mundial nunca antes visto en Chile”. Hasta un histórico se pronunció. Luego del anuncio, Ricardo Lunari protestó por redes: “¿La nueva cancha de San Carlos será césped sintético? No lo puedo creer”.

“¿Qué club importante en el mundo usa esta superficie? ¿Real Madrid, Barcelona, Milán, Roma, Manchester, Liverpool? Con los adelantos tecnológicos y las posibilidades que tiene la UC no entiendo esta decisión”, agregó además Lunari, campeón nacional en 1997.

Los hinchas también se manifestaron. “Esto es fútbol y se juega en pasto, por la chucha”, dijo un fanático por Twitter. “¿Qué hizo señor Juan Tagle? ¡Arruinó todo! ¡Las lesiones aumentan con pasto sintético! Una estupidez la decisión de la directiva”, escribió otro.

La UC se encargó de responder a varias críticas. “Lo principal es lo deportivo: cancha en perfecto estado todo el año para la UC, Femenino y Formativo”, respondieron por Twitter sobre las razones de la elección. “No hay aval científico que indique que las lesiones aumentan con el pasto sintético”, escribieron a otro usuario.

Cómo será la cancha sintética del estadio de la UC

En un comunicado, la UC informó que la cancha de San Carlos contará “con una superficie de césped artificial del más alto estándar disponible a nivel mundial”. El proveedor que se adjudicó la licitación fue la compañía estadounidense FieldTurf, que cuenta con más de 20 mil instalaciones en todo el mundo.

“Será un césped artificial de talla mundial nunca antes visto en Chile y ampliamente utilizado en países de alta competencia futbolística, como Brasil. La fabricación e instalación estará a cargo de FieldTurf, proveedor con amplia experiencia y prestigio internacional en el mercado”, dijeron.

“Los motivos de la decisión pasaron por criterios futbolísticos tras un proceso que fue encabezado por todos los niveles del club. El objetivo de la decisión es tener una cancha siempre en perfecto estado y con las mismas condiciones para los jugadores, todos los días del año, más allá de factores climáticos o de la intensidad de uso que se le dé al campo de juego”, explicaron.

“Adicionalmente, en la superficie sintética se podrán disputar partidos de manera más frecuente, impulsando el desarrollo del fútbol femenino y formativo del club, sin verse afectada la calidad del campo de juego”, sumaron.

Juan Tagle, presidente de Cruzados, destacó que “lo positivo es que se podrá jugar de local, se use o no la cancha para otros deportes o actividades durante la semana. Nuestro estadio podrá ser usado de manera frecuente por el fútbol formativo, femenino e incluso albergar encuentros internacionales de otros equipos chilenos que no cuenten con un recinto para ejercer su localía”.

