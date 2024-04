Roberto Gutiérrez lamenta la forma en que salió Nicolás Núñez en la UC: "No se lo merecía"

El delantero Roberto Gutiérrez siempre se ha declarado públicamente hincha de Universidad Católica, por lo mismo ha sufrido lo que ha pasado en el último tiempo con el club.

Algo que le dolió mucho fue la forma en que sacaron a Nicolás Núñez, que salió por malos resultados en la banca técnica del club, donde el Pájaro asegura que no fue la mejor forma.

En ese sentido, el goleador cree que Núñez era un hombre de la casa y que no se merecía la forma en que lo hicieron salir, donde no le dieron el tiempo suficiente para encaminar al camarín.

“Como hincha del club creo que no estamos en el momento ideal que quisiéramos todos, lo tenemos claro. Hay momentos del fútbol que uno está bien y otros malos, pero la crítica ha aumentado por los años que no se consiguen objetivos”, comentó en conversación con Redgol.

La salida de Núñez

Roberto Gutiérrez se había declarado hincha de Nicolás Núñez cuando asumió en Universidad Católica, por lo que lo tomó por sorpresa la forma en que lo sacaron del club.

“Eso no es una buena señal y a veces se toman malas decisiones por sacar a Nicolás. Por todo lo que fue, sacar a una persona que nació en el club, en algo que fue de la noche a la mañana. El club merece un respeto hacia la gente que le ha entregad algo, quizás no futbolísticamente con logros, pero sí valores”, explicó.

“Nicolás los tiene bien cementados y es un jugador que entrega lo que es una formación del club. Sacarlo de la noche a la mañana, donde llegó a entrenar ese día y le dijeron que se iba, eso no se lo merecía. En el momento que vino agarró un fierro caliente, no sé si había mucha gente para tomar el club”, precisó.

Nuevo rumbo

Dentro de las decisiones de Católica, uno de los que estuvo sonando para asumir fue Jaime García, quien el Pájaro Gutiérrez lo tuvo en su carrera futbolística en Ñublense.

“Tuve a Jaime García, pero no sé si era para Católica, es mi pensamiento”, destacó Gutiérrez.

Pese a esto, terminaron firmando con Tiago Nunes, donde ha salido un fuerte rumor que los jugadores no entienden algunos de sus conceptos, lo que arma una polémica.

“Es una decisión rápida, que el idioma y que no te entienda es fundamental. Si es un jugador se tiene que adaptar es una cosa, donde el 90% del grupo entiende, pero si acá el mayor porcentaje no entiende es complicado. No manejo la interna, pero traer a este DT es una toma de decisión importante, donde es muy temprano para evaluar”, finalizó.

¿Cuáles son los números de Roberto Gutiérrez en la Católica?

Roberto Gutiérrez ha marcado 65 goles por la Universidad Católica en 169 partidos disputados.

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.