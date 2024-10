Universidad Católica se despidió definitivamente de la opción de ser campeón y sumó un duro revés en medio de su lucha por clasificar a Copa Libertadores. Este jueves los Cruzados cayeron por la cuenta mínima ante Colo Colo en el clásico pendiente, mostrando una versión muy lejos de la esperada.

A pesar de que no lo han pasado bien esta temporada, un partido de esta magnitud llama a ser protagonista. Sin embargo, Tiago Nunes plantó un equipo que se dedicó a aguantar el empate y que apenas disparó al arco, algo que hizo estallar a Rodrigo Sepúlveda.

El periodista realizó un duro análisis de lo que fue la actuación de los Cruzados en el Estadio Monumental. A tal punto llegó que los trató de equipo chico, culpó al técnico y aseguró que, de no ser por Sebastián Pérez, se llevaban un resultado mucho peor.

Rodrigo Sepúlveda le pega en el suelo a Universidad Católica tras perder el clásico

El triunfo de Colo Colo en el clásico dejó muy complicada en la tabla y anímicamente a Universidad Católica. Los Cruzados se vieron mal dentro de la cancha, con un planteamiento defensivo que al final no le dio resultados.

El partido hecho por Universidad Católica ante Colo Colo no dejó nada de contento a Rodrigo Sepúlveda. Foto: Photosport.

Esto desató la ira de Rodrigo Sepúlveda, quien en su canal de YouTube les pegó con todo. “La Católica jugó como un equipo chico, absolutamente, me decepcionó. Temeroso, se metió atrás, sin llegada, sin fuego teniendo un goleador como (Fernando) Zampedri. Si no era por el empuje de (Gonzalo) Tapia, no pasaba por afuera”.

“Era un equipo chico jugando en el Monumental. Tenían para empujar y no lo hicieron. ¿Habrán llegado dos veces? Nada más, dio vergüenza. Lo digo porque es un equipo grande, que está tercero en la tabla, pero hoy no hizo nada. Aunque le duela al hincha, nada”, añadió.

De hecho, para Rodrigo Sepúlveda, el gran responsable de esto es Tiago Nunes. “Colo Colo empujó, pero si quieres agredir puedes avanzar y la Católica no hizo nada de eso. Y esta es una instrucción del técnico, no es que los jugadores tuvieran el freno de manos“.

En esa misma línea, remarcó que fue Sebastián Pérez quien los salvó de una goleada. “Si no es por Pérez, tres se llevaba. Muy pobre hoy. Vi un equipo chico en el Monumental. No se atrevió, en vez de ir a ganar considerando la historia que le favorece, no es capaz. Hoy esperan”.

Pero sus dardos no pararon e insistió en que jugaron lejos de lo que, un grande como el que se denominan, debería. “Me pareció muy mediocre (…) No quiso atacar, no hizo nada en el partido. Muy pobre, muy tímida. Escaso el partido. Pobre, pobre, pobre. Eso dáselo a un equipo chico“.

Universidad Católica ahora se queda sólo con una cosa por conseguir esta temporada: asegurar la clasificación a la Copa Libertadores. Los Cruzados pagaron caro su duro inicio de temporada y una segunda rueda donde derrumbaron el alza que habían mostrado.

¿Cuál es el próximo partido de Universidad Católica?

Universidad Católica ahora buscará sacarse la derrota en el clásico con su próximo desafío en el Campeonato Nacional. Este domingo 6 de octubre desde las 15:00 horas los Cruzados visitan a O’Higgins.

¿Cómo está la tabla de posiciones del Campeonato Nacional?

Así quedó Universidad Católica en la tabla de posiciones tras el clásico con Colo Colo: