¡Bombazo! Aseguran que Claudio Bravo es opción en la UC tras lesión de Thomas Gillier

Un terremoto vivió Universidad Católica este lunes con el anuncio de la baja por lesión de Thomas Gillier. El joven portero cruzado sufrió un corte del tendón en un brazo y será operado esta misma jornada, por lo que se alejará de las canchas por al menos tres meses.

Y si bien se espera que esta tarde Vicente Bernedo asuma el control de la portería ante Audax,los Cruzados ya trabajan en un nombre que pueda suplir la baja del promisorio arquero, sonando en primer lugar Matías Dituro, pero ahora se le sumó el nombre del ex capitán de La Roja, Claudio Bravo.

¿Claudio Bravo a la Universidad Católica?

Así es, porque la cuenta de ‘X’ de “Periodista Cruzado” que sigue toda la contingencia del elenco precordillerano publicó que entre los nombres que comienzan a surgir como opciones ante la lesión de Thomas Gillier están Matías Dituro “(quien) ya fue ofrecido en el inicio del mercado” y Claudio Bravo, con respecto a este último el periodista señaló que “anunció su retiro el año pasado, y si bien le dijo que no a los albos, continúa entrenando”.

Claudio Bravo se retiró oficialmente de la actividad en agosto del 2024 luego de su salida del Real Betis de España, sin embargo, el nombre del ex portero del Barcelona y Manchester City ha seguido sonando en clubes nacionales, primero fue en O’Higgins y posteriormente en Colo Colo, donde tras la salida de Brayan Cortés, el ex Real Sociedad fue una carta más que confirmada por Anibal Mosa, sin embargo, fue el mismo ex jugador el que en ese entonces rechazó la opción de volver a Macul.

Las únicas palabras de Bravo refiriéndose a su eventual regreso a Colo Colo las emitió durante una charla en la Universidad San Sebastián, cuando señaló “Veo que la presentación dice ex futbolista… les traía una noticia, una primicia (…) No, no hay noticia, no hay primicia. Soy un hombre de palabra y mi palabra también es ley, como el día de mi despedida , como el hecho de estar acá, también, por la invitación”.

Ahora, con el pasar de los meses, ¿Habrá cambiado de opinión Claudio Bravo?