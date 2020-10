Ariel Holan cuenta que les dijeron que estaban eliminados: “Con el gol de Gremio no lo podíamos creer”

Universidad Católica logró un merecido triunfazo ante Internacional de Porto Alegre pero estaba convencida que no le alcanzaba. Fernando Zampedri, el héroe que hizo los dos goles, tiraba su mascarilla al enterarse que América de Cali había ganado en Brasil a Gremio y los dejaba eliminado de todo. Pero lo que no contaban era que había sido un error en los que les tenían que informar y, mucho menos, que el cuadro gaúcho haría un penal al minuto 101 de partido para un 1-1 que dejó a la UC en la Copa Sudamericana.

Así lo relató el DT de la Franja, Ariel Holan. “No lo podíamos creer. Nos habían dicho que ganó América. Fue raro, pero de una alegría enorme. Sentí la sensación de pena enorme al principio, los futbolistas habían hecho un esfuerzo tremendo, un gran partido teniendo en cuenta no sólo el esfuerzo sino la jerarquía del rival, su manera vertical, agresiva, con técnica, con fútbol. Era una tarea de un esfuerzo enorme. Quedar en la nada daba una tristeza profunda”, comentó en conferencia de prensa.

“Después íbamos a entrar al vestuario y nos dicen ‘penal para Gremio’. Pensábamos que había terminado. No sabemos por qué pasan esas cosas, pero pasan. Con el gol de Gremio la alegría ya fue importante. Es merecido llegar a esta instancia, queríamos ir a octavos de final de la Libertadores, nos tocó un grupo con tres equipos muy duros y en el final del balance está bien haber pasado a la Sudamericana”, agregó.

Cerrando el tema, Holan dijo que “nunca me pasó algo así. Le preguntamos a los que seguían ese partido y nos dicen ‘terminó, ganó América’. Uno lo da por sentado, ni pregunta de nuevo. A veces la señal en los estadios llega con cierto delay, no sé por qué dijeron eso (ríe)”.

Finalmente, el entrenador explicó por qué no hizo cambios. “Es muy difícil en un partido de esta envergadura hacer modificaciones. No porque los chicos que estén afuera no lo puedan hacer bien, pero no es fácil entrar en los últimos minutos y estar a la altura. No lo veía al equipo ni cansado ni tampoco a un futbolista debajo de su nivel, estaban haciendo un gran partido. No veía que un cambio podía modificar lo que queríamos hacer”.

Este viernes será el sorteo de la Copa Sudamericana, donde tanto Universidad Católica como Audax Italiano, Unión La Calera, Huachipato y Coquimbo Unido conocerán a sus rivales.