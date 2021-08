Este lunes Universidad Católica anunció la salida de Gustavo Poyet de la dirección técnica, luego de 31 partidos dirigidos, con 13 triunfos, 9 empates y 13 derrotas.

El presidente del club, Juan Tagle, señaló: “Como Cruzados estamos muy agradecidos del profesionalismo, de la entrega absoluta de Gustavo y su cuerpo técnico durante estos meses. Para nosotros fue muy importante que haya asumido este desafío y nos quedará para siempre el recuerdo de su trabajo, su inicio con la obtención de una Supercopa, una buena Copa Libertadores, una presentación importante en ese ámbito y le deseamos a él lo mejor en su carrera y a su familia. Te agradecemos el profesionalismo, tu entrega y el trabajo durante estos meses. Nosotros seguiremos en Católica trabajando en busca de alcanzar los objetivos trazados, algunos alcanzados, y otros están aún muy cerca”.

Luego, añadió: “No es la manera que hubiésemos querido que terminase el proceso de Gustavo, hicimos un contrato por un año y nuestro deseo era que estuviese el año completo y logrado todos los objetivos que nos trazamos. Ha sido un medio año con noticias buenas, partimos bien con la Supercopa, realizamos una buena Copa Libertadores y fuimos eliminados estrechamente. Hubo momento altos, pero lo que afectó este proceso y, lo dijo Gustavo en su momento, ha habido mucha irregularidad en el torneo nacional, hemos tenido un mal desempeño en los duelos de visita, no así como de local. Es un aprendizaje, hace varios años que no nos tocaba cambiar el técnico en medio de un torneo. Lo importante es que estamos vivos en la lucha por el objetivo final, estamos ahí y vamos a pelear por el tetracampeonato (…) el club no dejará de existir si no lo logramos”.

Ahora, la UC tendrá que buscar un técnico lo antes posible, para seguir optando a ganar un inédito tetracampeonato. El gerente deportivo, José María Buljubasich, señaló que este miércoles esperan confirmar al nuevo cuerpo técnico.

Gustavo Poyet frente a Palestino, su último partido con la UC (Agencia Uno)

“Ahora vamos a evaluar y analizar los pasos a seguir. Cuando tengamos bien claro lo que haremos, lo vamos a anunciar. De antemano, teniendo en cuanta que se jugará el próximo miércoles, tenemos hoy y mañana para evaluar. Cuando tengamos la información, la daremos a conocer”, adelantó.

“Estamos analizando cuál es la mejor opción, no estamos hablando de perfiles ni de nombres, estamos viendo todas las condiciones que están sobre la mesa, como hemos dicho anteriormente. El proceso es ver cuál es el formato que vamos a elegir y luego lo informaremos”, añadió.

En tanto, Juan Tagle, comentó: “Pido que aún nos den algo de crédito: Católica ha sido campeón en cinco de los últimos siete torneos, pero eso no significa que tengamos algo asegurado. Como dijo Tati, existen otras variables que condicionan la llegada de un nuevo entrenador y también la situación del plantel y sus sensaciones. Hemos hablado con algunas personas de la casa para escuchar opiniones y no tenemos mucho tiempo. Nuestra idea es que el miércoles tengamos un cuerpo técnico, pero aún no tenemos una idea preconcebida”.

Finalmente, acerca de posibles refuerzos, el Tati indicó: “Tenemos un plantel muy competitivo. Y lo hemos dicho con anterioridad: salvo que exista un jugador muy puntual que marque una diferencia a la hora de llegar a este plantel, ahí haríamos algo. Si no aparece esa opción, no hay una necesidad imperiosa de traer jugadores. Tenemos prácticamente dos jugadores por puestos, pero iremos realizando esa evaluación mientras esté el mercado abierto, independiente de la decisión que tomemos sobre el entrenador”.