Ricardo Lunari: "La UC debe ganar a América de Cali o se les achicarán las opciones de clasificar"

Universidad Católica tendrá un enorme desafío este martes cuando reciba a América de Cali en San Carlos de Apoquindo. Los cruzados deben reponerse de la derrota ante Inter de Porto Alegre y necesitan ganar ante los colombianos para mantenerse con chances claras de avanzar.

Sobre esto, el ex volante de la UC, Ricardo Lunari, aseguró que el equipo de Holan debe ganar sí o sí: "Católica tiene que salir a ganar sí o sí, no me cabe duda que lo hará. Tienen que conseguir un triunfo o se les achicarán las opciones para clasificar".

"Este partido les puede dar la posibilidad de volver a meterse en la pelea, porque esta fase recién está empezando y la derrota con Inter de Porto Alegre era algo esperable", agregó en conversación con Radio Cooperativa.

El campeón del Apertura 1997 con la UC recordó la llave de semifinales de Copa Libertadores ante los caleños en el 93: "Gracias a Dios pudimos pasar esa llave con muchísima angustia y trabajo. Fue una noche tremenda, ese triunfo nos concedió jugar la final del torneo".

El partido está programado para hoy a las 19:15 horas en San Carlos.