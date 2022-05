Universidad Católica confirmó su oncena titular para enfrentar a Talleres por la última fecha de fase de grupos de Copa Libertadores. En la precordillera destaca en regreso de Marcelino Núñez a la titularidad, quien no vestía de la camiseta de La Franja desde hace un mes.

¡Oncena confirmada! Los once nombres de Universidad Católica para enfrentar a Talleres por Copa Libertadores

Universidad Católica está lista para recibir a Talleres por la última fecha de fase de grupos de Copa Libertadores. Los cruzados necesitan un triunfo para quedarse con el tercer lugar del grupo H y asegurar un ticket a octavos de final de Copa Sudamericana.

La UC viene de una derrota por 0-3 ante Flamengo que terminó con sus posibilidades de avanzar en la Copa Libertadores. Los cruzados tampoco pudieron sonreír el fin de semana por el Campeonato Nacional, ya que perdieron por 2-3 ante Audax Italiano.

Los cruzados quieren sacarse la espina esta noche. Fabián Orellana y Gonzalo Tapia, que no fueron titulares este fin de semana ante Audax Italiano, se incorporan a la oncena titular preparada por Ariel Holan. Y entre los once nombres definidos para esta noche también destaca uno que no se ve hace rato: Marcelino Núñez.

Así, la UC saltará a la cancha con Sebastián Pérez; Marcelino Núñez, Nehuén Paz, Tomás Asta-Buruaga, Alfonso Parot; Ignacio Saavedra, Felipe Gutiérrez; Gonzalo Tapia, Fabián Orellana, Cristián Cuevas; Fernando Zampedri.

Universidad Católica se enfrenta a Talleres a las 20:30 horas en el San Carlos de Apoquindo. De ganar, los cruzados asegurarán el tercer lugar del grupo H y el paso a octavos de final de la Copa Sudamericana.