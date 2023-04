Miguel Ángel Neira, quien jugó desde 1981 y 1987 en Universidad Católica, ofreció su opinión sobre la actualidad del equipo cruzado que actualmente marcha en el segundo lugar del Campeonato Nacional.

Los cruzados, además, vienen de salvarse con lo justo de la eliminación al superar a Colina a través de los lanzamientos penales en Copa Chile.

Sobre la responsabilidad de Holan, Neira señaló: "Yo creo que el rendimiento de la Católica no pasa por el técnico, porque varios de ellos no están a nivel óptimo".

En cuanto al clásico contra Colo Colo el 15 de abril, anticipó: "La Católica no va a tener problemas con Colo Colo, que no viene bien y ayer le costó ganarle a un equipo de tercera. Entonces no va a ocurrir que hayan problemas el fin de semana. Si no llegase a darse un resultado, no va por el tema del técnico".

"Contra Colina el problema fueron los jugadores. Él pone el equipo de la mejor manera, pero por ejemplo el rendimiento del colombiano (Rovira) ha bajado mucho", añadió.

Aunque, difiere en algo con Holan: "A mí no me gusta el sistema de dos al medio del ataque, prefiero que sean dos tipos abiertos por las bandas y Zampedri o Di Santo al medio. Sino se enredan los dos y se pierde derborde".

Finalmente, elogió al delantero Fernando Zampedri: "Es el mejor nueve que ha pasado por la Católica. Decían que el Chapa era mejor, pero..."

"Zampedri es mucho más que el Beto Acosta, ha salvado al equipo muchas veces solo. Yo siempre dije que el capitán debía ser él, no Dituro. Porque se lo merece, por todo lo que da en la cancha, por lo que lucha. La Católica todavía no le ha renovado contrato y me parece increíble, pero bueno...", culminó.