Juan Fuentes piensa positivo tras triunfazo de la UC ante Nacional en la Libertadores: "Sabemos que aún tenemos opciones de pasar de fase"

Universidad Católica logró enmendar el camino en Copa Libertadores, ganándole con autoridad por 3-1 a Nacional de Uruguay en el marco de la tercera jornada del Grupo F, logrando un respiro y quedando con vida en el certamen continental.

Los Cruzados lograron escalar hasta la tercera ubicación en su grupo sumando sus primeros tres puntos gracias a la victoria que llegó tras los goles de Fernando Zampedri, Diego Valencia y Clemente Montes.

Además, el triunfo de Argentinos Juniors sobre Atlético Nacional dejó mejor aspectados a los comandados por Gustavo Poyet en el desafío de -eventualmente- poder avanzar de fase y meterse en octavos de final del certamen continental.

Juan Fuentes sumó minutos como titular en el intenso duelo jugado en San Carlos de Apoquindo, y pese a que el gerente deportivo de Cruzados, José María Buljubasich, ha sido enfático en que la primera meta del equipo apunta al tetracampeonato, el defensor confía en que aún tienen chances de pelear en la copa:

"En eso estamos de acuerdo. pero también sabemos que aún tenemos opciones de pasar a siguiente fase. Nosotros trabajamos día a día por eso. Tenemos ese objetivo en mente y también el campeonato", explicó.

Fuentes fue de la partida en el partido ante el Bolso, mostrándose recuperado y con ganas de pelear un puesto.

"Contento. Llevaba mucho tiempo sin sumar minutos por la lesión. Venía trabajando bien hace un par de semanas y me siento de la mejor manera", comentó.

La franja es tercera en el Grupo F con 3 puntos.

Fuentes agregó que "me lo tomo con calma. Tuve esa lesión que me dejó al margen varios meses. Vengo por un periodo a club y lo único que me puse en la cabeza es trabajar,. recuperarme bien y estar a disposición del club y el cuerpo técnico".

