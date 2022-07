Universidad Católica consiguió un triunfo en el inicio de la segunda rueda ante Coquimbo Unido por 2-0, pero que ha estado marcado por una particular polémica. Ignacio Saavedra disputó todo el encuentro, pero debía estar suspendido por acumulación de amarillas.

El volante recibió su quinta tarjeta en el clásico ante Colo Colo en la fecha 14, tras una fuerte falta contra Maximiliano Falcón. El árbitro del encuentro se la sacó frente a todo el estadio San Carlos de Apoquindo, pero un insólito error de su parte le permitió al jugador de la franja estar en la cancha frente a los Piratas.

José Cabero olvidó agregar en el informe del partido la amarilla de Ignacio Saavedra, por lo que no había ninguna irregularidad. Solo cuatro cartulinas figuraban en los registros, por lo que estaba totalmente habilitado para sumar minutos.

Ante las dudas que surgieron al respecto, este lunes en Universidad Católica salieron a aclarar el panorama. En la presentación de César Pinares, Juan Tagle dijo que "hubo nerviosismo, pero está todo bajo control. No hay nada anómalo al respecto".

El presidente de Cruzados explicó que desde la ANFP recibieron la autorización para que Ignacio Saavedra jugara, ya que no había nada en los registros. "Fue muy clara en la posición de la ANFP de que se respeta los informes".

Aunque Juan Tagle también dejó claro que, en caso de que se arregle el documento a como debía ser, el volante cumplirá con la sanción sin problemas. "Entiendo que se puede rectificar el informe y si lo hace, desde ese momento contará la amarilla".

La versión de la UC por la quinta amarilla de Ignacio Saavedra

La situación de Ignacio Saavedra y las cinco amarillas generó toda una polémica en redes sociales. Es por ello que José María Buljubasich dio detalles de cómo se gestó la aparición del volante en el partido con Coquimbo Unido.

"Hacemos un seguimiento de las amarillas a la vista. En nuestros registros teníamos que le habían sacado cinco amarillas", reconoció el gerente deportivo, aunque se desmarcó de responsabilidades. "En la resolución de la ANFP llegaba con cuatro", lanzó.

De hecho, el Tati recalcó que el club se contactó con el ente rector del fútbol chileno, desde donde les dieron el OK. "Hicimos las consultas y efectivamente, no está la amarilla del partido con Colo Colo. Nos respondieron que lo que manda son los informes arbitrales, así que no había incumplimiento por las amarillas. Bajo la aseveración de la ANFP, sabíamos que no teníamos ningún problema en que Ignacio jugara".

Con esto, ahora quedará en manos de la ANFP el rectificar el informe y que así Ignacio Saavedra cumpla con el castigo que debía recibir. ¿Cuándo? Todavía se desconoce.