Diego Valencia se matriculó con un gol en el triunfo de Universidad Católica por 4-2 ante Curicó Unido en la fecha 21 del Campeonato Nacional, y festejó realizando una conmovedora dedicatoria a su amigo y ahora ex colega, Francisco Silva, quien hace poco días decidió colgar los botines.

La franja tuvo una gran jornada este domingo en el Bicentenario de La Granja, ganándole a los Torteros con doblete de Fernando Zampedri (23' y 32'), Pollo Valencia (73') y José Pedro Fuenzalida (87').

Pero fue la celebración del joven canterano de la UC lo que se llevó todas las luces, ya que decidió homenajear al Gato Silva realizando un número seis con sus manos, en recordatorio del dorsal del retirado futbolista.

"La dedicatoria es para mi amigo el Gato Silva, hice el número 6 por él. Es una persona especial para mí, para el club y la historia del fútbol chileno", reconoció Valencia a TNT Sports.

El artillero agregó que "se lo dediqué por la tremenda carrera que hizo, lamentablemente tuvo lesiones al final. Me ayudó mucho, me aconsejó mucho, me habló de lo lindo que era la selección, estoy contento por lo que él logró y se lo quería dedicar".

En la misma línea, Diego Valencia detalló el fuerte golpe que significó para él enterarse de que el Gato se retiraría oficialmente del fútbol. "Me tomó por sorpresa, estábamos en la selección, fue chocante".

"Soy gran amigo de él (Francisco Silva), lo quiero mucho y me da pena que se haya tenido que retirar por las lesiones. Pero estoy contento por todo lo que le brindó a Católica y al fútbol chileno", explicó con congoja.

Por último, el Pollo se dio el tiempo de analizar lo que fue el segundo triunfo consecutivo de la UC tras la salida de Gustavo Poyet y la toma de mando de Cristián Paulucci.

"La mentalidad para mí siempre ha sido la misma. No porque haya alguien distinto a cargo va a cambiar. Siempre con las ganas de aprender", comentó.

Valencia cerró su reflexión post triunfo ante Curicó Unido asegurando que "sí creo que la confianza es importante. Cuando hay resultados positivos, la confianza sube y eso también ayuda".