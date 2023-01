Universidad Católica afina detalles para enfrentar este sábado a Curicó Unido. Tras superar la problemática del estadio donde harían de locales, los cruzados se enfocan plenamente en ratificar su buen comienzo en el Campeonato Nacional y buscar un triunfo ante los torteros en el Ester Roa de Concepción.

Sin embargo, la Franja tiene una duda en su delantera. El técnico Ariel Holan afirmó que esperará hasta último minuto a Franco Di Santo, quien tuvo su debut goleador en el triunfo cruzado sobre Everton y está aquejado por una fatiga muscular.

"Franco está con una fatiga muscular, vamos a ver cómo evoluciona. No lo voy a arriesgar si no está bien, va a viajar y voy a ver para qué está. Si para arrancar de entrada, si para ponerlo un rato o por ahí para acompañar y no ponerlo", dijo Holan en conferencia de prensa.

"Tengo que ver cómo está, porque él tiene que ir ajustando su proceso de preparación y todas estas cosas pasan en los primeros partidos. Después ya cuando los jugadores arrancan no tienen problemas. Entonces veremos", siguió.

Esta misma semana, el delantero afirmó que Holan definió a última hora que jugaría ante los ruleteros, ya que solo había sumado 45 minutos en los amistosos de pretemporada. La apuesta terminó dando frutos: el delantero argentino abrió la cuenta para los cruzados al 44' y dio inicio a la goleada de la UC.

Desde las 20:30 horas de este sábado, Universidad Católica chocará con Curicó Unido en la segunda fecha del Campeonato Nacional. Ambos elencos sumaron de a tres en el debut de la temporada y pelearán por seguir entre los líderes del torneo.