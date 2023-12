Frank Madero, cantante del popular grupo El Símbolo, asegura que su regreso musical a Chile será un éxito. “Estaremos repasando todos los clásicos: “Que sí, que no”, “Manos para arriba”, “Un, dos tres”, “Como te quiero mi amor” ¡un montón de éxitos!”, asegura.

“En Chile siempre me terminan pidiendo temas que no se tocan en ningún otro país. Es un show muy divertido y participativo”, explica el vocalista de la banda.

Concepción, Santiago y Coquimbo serán las ciudades donde se presentarán el próximo 12, 13 y 14 de enero, de manos del festival Grado 3. El evento ofrece un line up musical centrado en los grandes hits que marcaron el cambio del milenio, con renombrados Dj’s y la presentación de destacados artistas de la época.

“Tenemos mucha expectativa. ¡Nos reencontraremos con grupos que son una locura! Vengaboys, Glup!, Ilegales, entre otros, cuyos temas escuche un montón. Me tiene muy entusiasmado reunir a mucha gente para revivir los 90’”, exclama Madero.

Gran conexión de la banda con Chile

Aunque gran parte de su carrera la desarrollaron en México, El Símbolo mantiene una estrecha conexión con nuestro país. “Gracias a Chile y el Festival de Viña del Mar en el 99’, que fue una catapulta del éxito de El Símbolo en Latinoamérica”, afirma Madero, quien describe a nuestro territorio como su segundo hogar, visitando regularmente.

Durante este verano, regresarán participando por primera vez del festival Grado 3, reconectando con los nostálgicos de sus éxitos.

“Una cosa muy graciosa que pasa, es que a los recitales llegan la gente de mi época más sus hijos. Hemos trascendido generaciones, lo que para cualquier artista, es un lujo. Esto es algo único del público chileno”, expresa Madero.

Un verano de otra época

En su cuarta edición, Grado 3 lleva a Concepción, Santiago y Coquimbo un evento ambientado para reactivar los recuerdos de juventud de quienes disfrutaron de la década de los 90’ y principios de 2000’.

“La misión fundamental es entregar memoria emotiva y felicidad. La música es una máquina del tiempo única que te permite revivir tus mejores momentos; te hace simplemente feliz”, afirma Daniel Gómez, fundador de Fiesta Grado 3.

Los artistas visitarán una ciudad por día, dándole ritmo al más renombrado evento veraniego durante enero. “Estamos felices de participar en este evento tan grande. ¿Es el momento o no? Está muy de moda revivir estás épocas. Y la calidad con que lo está haciendo Grado 3 es increíble”, expresa el cantante de El Símbolo.

El evento contará con una nueva área Village, zona con ornamentaciones y experiencias que remiten a la cultura de la época. Además, dispondrá de puntos de hidratación y una zona de foodtrucks.

El Símbolo no deja de invitar a disfrutar de un gran show: “Volvieron los 90’, no se pueden perder una gran noche. Vengan a revivir la mejor época de nuestra vida, no se lo pueden perder”.

La venta de entradas para Grado 3 se realiza a través de Trovit, quedando disponible los últimos tickets con precio de preventa general y de experiencia VIP Consulta su disponibilidad para las fechas en www.fiestagrado3.cl