Tras la publicación de Lotus con un adelanto. La productora finalmente confirmó la llegada de Toto a Chile. Y es que la banda estadounidense vuelve a nuestro país este año.

Hay que recordar que la última vez que Toto estuvo en Chile fue en el año 2007 con dos conciertos, uno en Viña del Mar y otro en Santiago, ambos en el mes de noviembre de ese año.

Toto confirma fecha

Con The Dogz of Oz World Tour, Toto vuelve a Chile con un concierto especial el próximo 20 de noviembre en el Movistar Arena. Claramente en esta nueva visita la banda apostó por un recinto un poco más grande en Santiago.

Esta confirmación viene luego de que a principios de mes la agrupación confirmará dos fecha en Brasil, en Río y São Paulo, respectivamente, para el 26 y 24 del mismo mes de noviembre de este mismo año.

Steve Lukather y Joseph Williams, conocidos como The Dogz of Oz, vuelven a Chile tras 17 años de la última visita. La agrupación contará con la presencia de Greg Philinganes (teclados y voz), Shanon Forrest (batería), John Pierce (bajo), Warren Ham (cuernos, persecución, voz) y Steve Maggiora (teclados, voz).

Con éxitos como “Hydra“, “Dave’z Gone Skiing“, “Better World“, “Hold the Line (With A Little Help From My Friends)“, “Till the End” y más, están listos para volver a Chile en noviembre.

¿Cuándo es la venta de entradas para el concierto?

Lotus, la productora a cargo del concierto, informó que la venta comenzará con una preventa de entradas exclusiva de Banco de Chile a partir del próximo 25 de abril a las 12:00 horas del mediodía. Esta misma se mantendrá hasta el 27 de abril hasta las 11:59 AM o hasta que se agote el stock total de 3.460 entradas.

La preventa para los Clientes del Banco de Chile permite a los usuarios comprar entradas con un 20% de descuento pagando con tarjetas del Chile en 3, 9 o 12 cuotas sin interés y por un máximo de 6 entradas por cliente. Asimismo, también permite pagar hasta 25% del valor total con dólares premios.

Por otro lado, la venta general de entradas tendrá lugar el próximo lunes 29 de abril a partir de las 12:00 horas del mediodía.

En ambos casos podrás comprar tus entradas mediante la página oficial de Puntoticket chile en www.puntoticket.com/toto

Sobre los precios y las ubicaciones, los puedes revisar en la siguiente imagen: