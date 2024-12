Recientemente, una cruda noticia azotó al mundo de la farándula internacional en donde el rapero Jay-Z, esposo de Beyonce, fue acusado de un terrible delito.

Hace pocos días se reveló que una mujer que demandó previamente a Sean “Diddy” Combs, alegando que fue abusada sexualmente el año 2000 luego de una fiesta tras una ceremonia de premios cuando tenía solamente 13 años, modificó la demanda el domingo para incluir una nueva acusación de que Jay-Z también estaba en la fiesta y participó en la agresión.

Esta denuncia ha llegado hasta el mundo del deporte en donde el rapero, cuya compañía Roc Nation ha producido algunos de los espectáculos de entretenimiento de la NFL, por lo que muchos se preguntan por la postura que tomará la liga.

NFL se pronuncia tras denuncias contra Jay-Z

Según revelaron dos fuentes a The Associated Press, esta denuncia no afectará la relación de la liga con el artista. “Con el proceso legal en curso, no hay cambios en la relación con Roc Nation y eso incluye el Super Bowl”, expresó una de las fuentes en forma anónima.

La NFL estableció una alianza con Roc Nation, la compañía de Jay-Z, en 2019 para colaborar en eventos y promover el activismo social. Hace unos meses, ambas partes decidieron expandir esta asociación.

El próximo 9 de febrero, Kendrick Lamar encabezará el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl en el Caesars Superdome de Nueva Orleans. El show será coproducido por Roc Nation y el productor Jesse Collins, ganador de un premio Emmy.

Sobre las denuncias en su contra, Jay-Z, cuyo nombre real es Shawn Carter, negó las acusaciones en su contra acusando intento de extorsión, calificando las acusaciones de “atroces” en un comunicado publicado en redes sociales.