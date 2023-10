Tierra Brava, el nuevo reality de Canal 13, comenzó hace algunas semanas sus transmisiones, en donde 16 conocidas figuras inauguraron la competencia, sin embargo, nuevos rostros continuarán sumándose al espacio que se realiza en Perú y hace algunos días se anunció que Nicole Block y el reconocido chico reality, Arturo Longton, llegarán a revolucionar la hacienda.

Este es el primer formato de este tipo en que Nicole participa, en donde en su presentación señaló: “¿Qué me motivo? El premio, obviamente, soy hijita de papá y me quiero independizar. Asique, esos 25 palitos me vendrían joya. Asique vamos con todo porque vamos a ganar”.

Para luego agregar que “Obvio que entro soltera, solterísima, hace mucho rato que estoy soltera, pero no estoy sola. Eso si, yo ya pase por los viejitos, asi que ojalá un colagenito. Quiero dejarlos invitadísimos a ver Tierra Brava, que se viene con todo el fua. Vamos con todo a ganar Tierra Brava.

¿Quién es Nicole Block?

Nicole Block es una actriz de 33 años, influencer y autora nacional que debutó en la televisión el año 2016 en la teleserie de TVN, El Camionero, en donde interpretó a Noemí “La Piky Piky” Cárdenas, personaje que le dio gran popularidad y llevo el cariño del público de la ficción.

El 2017 la actriz arribó al área dramática de Mega para sumar a Tranquilo Papá, teleserie protagonizada por Francisco Melo, Francisca Imboden e Ingrid Cruz, en donde personificó a Fernanda “Fe” Aldunate Vial, la hija de Domingo (Melo), quien sufre las consecuencias del plan de su padre para reeducar a sus hijos y que sean más agradecidos con los privilegios que tienen.

El año 2018 la actriz se casó con Juan Cristóbal Meza, el hijo de la también actriz Delfina Guzmán, quien es 29 años mayor a Block. Sin embargo, la relación llegó a su fin el año 2020. A través de sus redes sociales, Nicole denunció a su ex pareja de violencia contra ella durante el curso de su relación. “Abusaste de mí en todos los ámbitos en que se puede”, señala en la publicación.

Nicole también es la autora del libro titulado “Ante el Espejo”, el cual se basa en su experiencia personal de superación de desórdenes alimentarios. Además, es una influecer destacada que utiliza sus plataformas de redes sociales (en Instagram tiene más de 240 mil seguidores) para difundir mensajes de apoyo y ayuda dirigidos a fortalecer la autoestima de jóvenes mujeres, además de brindar consejos sobre moda, belleza y estilo de vida saludable.

La ardua competencia de Tierra Brava

Nicole se suma al espacio que cuenta con conocidos rostros como Pamela Díaz, Eva Gómez y Junior Playboy, quienes deben competir semana a semana para ver en que lado de la hacienda estarán. Un lado tiene muchas comodidades y lujos, mientras que la otra mitad es todo lo contrario y está en la precariedad.

Para poder salvarse, los equipos enfrentarán distintas pruebas que determinará en que situación estarán esos días, además que del equipo perdedor saldrá la primera persona nominada por decisión del capitán.