Cada vez quedan menos participantes en Tierra Brava, quienes competen por llevarse el premio final de 25 millones de pesos. Tras largos meses en la hacienda ubicada en Perú, el número cada vez se va reduciendo y todas las semanas hay una nueva eliminación.

Sin embargo, debido a la diferencia entre la transmisión televisiva y lo que ocurre en tiempo real, las filtraciones no se han hecho esperar y ya se conoce con anticipación cuál es el orden de las eliminaciones. Pero dentro de los próximos capítulos no solo un participante dejará la competencia tras perder el duelo de permanencia, sino que además ocurrirá una inesperada renuncia.

¿Quién es el nuevo eliminado de Tierra Brava?

El siguiente eliminado del reality de Canal 13 es Uriel, también conocido como “El Futuro Fuera de Órbita”. Mientras que la salida del cantante no es la única que se verá durante estos días, ya que Daniela Aránguiz habría renunciado al encierro, según señaló Infama.

¿Qué pasó en el último capítulo de Tierra Brava?

En el capítulo más reciente del reality se realizó una fiesta de espuma para el equipo ganador, en donde Fabio decidió sumar a Gabrieli y a Chama.

Luis comentó a Junior su molestia con Chama. “Ya no la aguanto más. Es muy gritona. No sé, ahora que la veo de lejos, no lo entiendo. Le había agarrado aprecio, pero no la aguanto. Claramente, yo tenía una h… en la cabeza porque no me daba cuenta. Ahora la quiero lejos”, expresó el trasandino.

“Cuando andaba contigo era igual, no sé cómo le tenías paciencia”, fue la respuesta del ex participante de 40 o 20.

Por otra parte, durante la fiesta Uriel le comentó a Jhonatan sus conflictos con Daniela. “Estoy enojado con Dani. Me deja hablando solo. Me enoja, bro, la forma en que se fue. Cuando se me quite le hablo, si quiere dormir conmigo primero tenemos que hablar. Me encanta dormir con ella abrazados”.

Al día siguiente, Daniela Castro y Uriel conversaron a solas, sin embargo, el conflicto no se detuvo. “Yo nunca te dejaría hablando sola. Cuando estás molesta, respondes muy mal, eres muy enojona, cada vez que hablo contigo te vas”, indicó el dominicano. “No se puede hablar contigo, siempre es tu verdad absoluta”.

“Me molesté de verdad, pero ya pasó. Eres una peleona”, señaló el artista.

Durante esta semana también se vio la llegada de Gabrieli Moreira, la ex pareja de Fabio, que se suma a la competencia, lo que generó reacciones en los participantes.

Aránguiz habló con la nueva participante en donde le comentó que ingresaron en situaciones similares. “Yo llegué igual que tú, con Luis éramos pareja afuera y terminamos para que él pudiera entrar soltero. Y aunque uno no quiera, duele”, contó Aránguiz.

Luego, conversando con el resto de los participantes, Daniela comentó su teoría. “Entró a puro h… Apuesto que le va a hacer lo mismo que hizo el Fabio, te apuesto la vida. Yo a las pe… las huelo, yo antes era una de ellas. Espérate una semana”, comentó Aránguiz.

El fuerte cruce de Daniela y Luis

Tras la fiesta, Luis se enteró de que Aránguiz participó en la actividad de los besos, por lo que le reclamó. “Sos una cara de r… Te me caíste, Daniela”.

“Estás igual que Jorge, te lo juro. Me estás hablando como si yo fuera una p… Si estás buscando excusas para agarrarte a la h… nueva, hazlo”, replicó Daniela.

“Yo ni salgo, el que se estaba agarrando a la polola de un futbolista que estaba recién separado eras tú. El que le andaba mandando mensajes a otras eres tú”, le replicó a Mateucci.

“Te juro que estar contigo es lo mismo que haberme quedado casada. Me engrupiste. Te escuché decirle a Junior que con la nueva (Gabrieli) la tenías facilita. 20 años estuve de cornuda para que me dejes de cornuda tú. No tengo por qué pedirte perdón por una actividad que hiciste millones de veces antes, yo te veía cuando le metías la lengua a la Chama”, agregó Daniela.

Mientras que Luis le replicó: “Me duele que no me lo hayas contado. Me tuve que enterar por un cahuín, y no sos capaz ni de pedir disculpas, me lo escondiste y te hiciste la h… Le abriste el jueguito a este payaso, ese loco (Fabio) tiene un aliento que a mí me tira para atrás, me da asco”.