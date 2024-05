Dash estuvo presente en el react de ¿Ganar o Servir? en donde fue consultado por su relación con la locutora Blue Mary y su quiebre, esto luego de que en una actividad la animadora del espacio, Karla Constant, le señaló la frase “la novia fugitiva”, preguntando quién de los participantes se la adjudicaba.

En ese contexto, Blue Mary señaló que era ella, entregando detalles de la situación, en donde inmediatamente los televidentes pensaron que se refería a Dash, con quien tuvo una larga relación.

La locutora explicó que ella y su ex pareja llevaban una relación de 8 años, sin embargo, tres meses antes del matrimonio, se arrepintió. “Me di cuenta de que no estaba enamorada de hace mucho tiempo, que estaba en una relación que estaba estirando un chicle, que era como lo que venía”.

No me había tomado el tiempo como de sentarme a digerir y decir ‘¿Quiero esto para toda mi vida? ¿Es el hombre con el que quiero estar”, para luego agregar que está conforme con lo sucedido. “Gracias a Dios tomé la decisión correcta, fue horrible porque igual me tocó ser la mala de la película”.

¿Qué respondió Dash?

Tras esto, y como la relación con el ex integrante de Perla es conocida, muchos asumieron que era él, sin embargo, en el programa de Canal 13, él aclaró las dudas y además entregó detalles de su quiebre con la locutora.

“No era yo. La verdad es que esos 8 años no fue conmigo, fue con la pareja anterior. Yo sé porque después de él, obviamente ¿quién vino? El perla. Por eso me sé esta historia”:

“Se iban a casar, todo listo, y es verdad lo que dice la Blue Mary que tres meses antes se fue, se fue de la casa, se separaron y después le dijo que no se iba a casar. No era yo gente, en esa no era yo. Todos pensaron que ella yo, hasta yo, hasta que escuche ‘8 años’, porque yo con la Mary duráramos cinco, cinco y medio”.

El quiebre de Dash y Blue Mary

“Los dos tenemos carácter fuerte y siento que no puede haber dos alfa en la relación. Teníamos muchos roces en decisiones que eran en conjunto y no llegábamos nunca a un consenso”, comenzó Dash a explicar.

“Cuando fue la separación, no sé si fue de mutuo acuerdo, fue porque literalmente ya no nos soportábamos casi, no es que peleáramos brigido, pero si muchas discusiones y los dos maduros dijimos “ya chao, y nos separamos”, me fui y no volví más”, comentó.

“Luego, hubo un remember, pero no me gustó lo que estábamos haciendo, porque ella quería que volviéramos a vivir juntos, pero yo estaba pensando en mí y dije que no, que tenía que vivir mi proceso, mi camino. Puertas afuera no funcionaba”.