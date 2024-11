La exitosa banda británica Keane regresa a Chile como parte de la esperada gira en conmemoración del aniversario de su primer álbum, Hopes and Fears.

Con una gran base de seguidores que han disfrutado de éxitos como “Somewhere Only We Know”, “Is It Any Wonder?” y “Crystal Ball”, muchos se preguntan cuándo y dónde podrán verlos en vivo.

La banda llegará al país el próximo 19 de noviembre para presentarse en el Movistar Arena.

¿Cuál es el setlist de Keane en Chile?

A pesar de que no ha sido revelado, debido a que ya se presentaron en otros países como Brasil e Inglaterra, por lo que es posible deducir cuál será el listado de canciones que interpretarán en vivo.

Este es el posible listado de canciones del concierto de Keane

Can’t Stop Now

Silenced by the Night

Bend and Break

Your Eyes Open

Nothing in My Way

Spiralling

Sunshine

The Way I Feel

The Frog Prince

You Are Young

Everybody’s Changing

Hamburg Song

Untitled 1

A Bad Dream

Perfect Symmetry

Is It Any Wonder?

She Has No Time

This Is the Last Time

Crystal Ball

Somewhere Only We Know

Encore:

Disconnected

We Might as Well Be Strangers

Sovereign Light Café

Under Pressure

Bedshaped

Outro

¿Quedan entradas para Keane?

No. La venta de entradas comenzó en abril y, como era de esperarse, los tickets para ver a la agrupación en vivo se agotaron rápidamente.

El aniversario de Hopes and Fears

El álbum debut de Keane, lanzado en mayo de 2004, dejó una marca importante en la música británica. Su sencillo principal, “Somewhere Only We Know”, se transformó en un clásico, cautivando a millones con su emotiva melodía de piano y letras profundas.

Canciones como “Bedshaped”, “Everybody’s Changing”, “Can’t Stop Now”, “Sunshine”, “This is the Last Time”, “We Might as Well Be Strangers” y “Your Eyes Open” también forman parte de esta obra icónica.