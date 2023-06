Taylor Swift sigue siendo la artista del momento y definitivamente lo hace saber con la cantidad de fanáticos que cantan afuera de sus conciertos en Estados Unidos luego de no alcanzar tickets para sus shows.

Mismo furor se vive en Sudamérica con el anuncio de su tramo internacional en con un total de 12 fechas para México, Argentina y Brasil, con nuevas fechas agendadas para Brasil y México, Argentina tiene sus tres conciertos totalmente agotados para noviembre.

Mientras esto sucede, la artista detrás de “Mastermind” se prepará para el relanzamiento de “Speak Now (Taylor’s Version)“, el que está fijado para el 7 de julio próximo.

¿Qué canción de Taylor Swift eres según tu signo?

Debido al éxito de la artista, descubre qué canción de Taylor Swift eres según tu signo del zodiaco.

Aries: Black Space

Como bien signo de fuego, puedes ser un sueño en persona pero una pesadilla al mismo tiempo. Es por esto que la canción perfecta para ti es Black Space del álbum “1989”.

Tauro: August

Como persona fiel das demasiado, pero no todos merecen la mejor versión que les dar. Como un amante del drama encubierto la canción que te queda perfecta es “August” de su álbum “Folklore”.

Géminis: Delicate

Como el signo con la reputación más cuestionable tu canción es “Delicate” de su álbum Reputation. Claramente esta canción es de las mejores para describirte porque no tienes que disculparte por ser una persona auténtica y genuina.

Cáncer: Love Story

Un romántico como tu cáncer solo se merece “Love Story” de “Fearless”. Con ganas de tener un amor como el de Romeo y Julieta pero con un final feliz, tu canción es está. A pesar de que te gustan las historias de amor, también te gusta el drama.

Leo: All Too Well (10 minute version)

Siempre protagonista Leo, por eso tu canción es “All Too Well (10 minutes version). La canción más larga lanzada por Taylor Swift es tu canción perfecta, con drama como a ti te gusta.

Virgo: Cardigan

La mejor canción para ti virgo es Cardigan. A menudo piensan que eres de los que no sabes nada, pero la verdad es que te subestiman. Como a menudo eres de los que recuerda todo, esto a veces provoca que no avances y te quedes pegado en cosas del pasado.

Libra: Lover

Como eres de los que simplemente caen a la primera cuando te gusta alguien tu canción perfecta es Lover, eres una persona intensa pero disimulas muy bien tus actitudes.

Escorpio: Look What You Made Me Do

Te gusta la venganza, es por eso que tu canción definitivamente es “Look What You Make Me Do”. Claramente sabes como hacer que las personas paguen por lo que hicieron y saber que eres la protagonista de sus peores pesadillas.

Sagitario: You Belong With Me

Una persona divertidísima como tu se merece “You Belong With Me”, obvio que todos te conocen y por eso esta canción es para ti.

Capricornio: No Body, No Crime

Obviamente tu siempre tienes la razón y como la buen investigador que eres tu canción es “No Body, No Crime”. Claramente haces creer a todos que no sabes nada pero ya te sabes el chisme completo de principio a fin.

Acuario: Cruel Summer

Todos sabemos que Cruel Summer no fue single de “Lover”, pero como la buena canción que es en nuestros corazones si lo es. Claramente dejas más que algunos corazones rotos y te cuesta darte cuenta cuando te enamoras, es por esto que está es tu canción.

Piscis: Enchanted

Como amante del romance y del amor en general, tu canción es “Enchanted”. Eres una persona delusional y te encanta, por lo tanto este tema es de los que sufres con ganas al formarte películas en tu cabeza.