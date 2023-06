Una excelente noticia recibieron los fans de Oasis, luego de que tras el triunfo del Manchester City sobre el Inter de Milan en la final de la UEFA Champions League, podría reunirse la exitosa banda inglesa tras la promesa de Liam Gallagher,

Esto porque hace algunos meses, el ex integrante de la banda expresó que tendría que pasar para que la agrupación detrás de éxitos como “Wonderwall” y “Champagne supernova” volviese a reunirse.

“Si Man City gana la Liga de Campeones, llamo a mi hermano y traeré de vuelta a la maldita banda juntos, LG x”, publicó en Twitter hace algunos meses.

¿Por qué se separó Oasis?

La banda vivió su primer gran vuelco el año 1994, cuando Noel Gallagher decidió renunciar tras una fuerte pelea con el vocalista, su hermano Liam. Supuestamente, tras un concierto de exhibición en Los Ángeles, Liam comenzó a insultar a sus compañeros lanzándole una pandereta a su hermano. Sin embargo, después se retractó de renunciar, y compusieron la canción Talk Tonight.

En 1996, Oasis debía realizar su espectáculo MTV Unplugged en el Royal Festival Hall de Londres inmediatamente después de sus grandes conciertos en Knebworth, pero Liam no participó debido a que no se sentía bien. Noel anunció: “Liam no va a estar con nosotros porque tiene dolor de garganta, así que te quedas con los cuatro feos” y tocó un set de 12 canciones.

En mayo de 2000, Noel nuevamente deja la banda luego de una fuerte pelea con su hermano, quien cuestionó a su familia. Por lo que la gira por Europa debió realizarse sin él.

Tras una serie de incidentes en donde quedaba clara la mala relación entre los hermanos, en abril de 2009, Noel realizó una entrevista con la revista Q, en donde señaló que Liam “Es el hombre más enojado que jamás conocerás. Es como un hombre con un tenedor en un mundo de sopa”.

En agosto del mismo año la banda debía presentarse en el festival de Chelmsford, pero cancelaron en el último minuto porque, según los informes, Liam tenía laringitis.

Noel negó que esa fuera la causa señalando que su hermano estaba con “resaca”, lo que llevó a Liam a iniciar acciones legales, las que finalmente se detuvieron tras las disculpas de Noel.

La relación entre ambos ya estaba en sus cuerdas finales, cuando un par de semanas de la cancelación en Chelmsford, ocurrió una fuerte pelea entre los hermanos durante el festival de Rock en Seine, Pensilvania.

El espectáculo fue cancelado, al igual que el resto de la gira, en donde Noel a través de un comunicado señaló: “Es con cierta tristeza y un gran alivio decirles que dejé Oasis esta noche. La gente escribirá y dirá lo que quiera, pero simplemente no podía seguir trabajando con Liam ni un día más”.

En otra declaración unos días después, titulada “Cuentos del medio de la nada”, Noel agregó: “Los detalles no son importantes y son demasiados para enumerarlos. Pero creo que tienes derecho a saber que el nivel de verbal y la intimidación violenta hacia mí, mi familia, amigos y camaradas se ha vuelto intolerable y la falta de apoyo y comprensión de mi gerencia y compañeros de banda no me ha dejado otra opción que conseguir mi capa y buscar nuevos pastos”.

A dos meses de la separación, Liam anunció en noviembre del 2009 que comenzaba una nueva banda con ex miembros de Oasis, Gem Archer, Andy Bell y Chris Sharrock, llamada Beady Eye, con quienes lanzó dos álbumes: Different Gear Still Speeding (2011) y BE (2013).

Noel Gallagher lanzó oficialmente su carrera como solista con un espectáculo para Teenage Cancer Trust en el Royal Albert Hall de Londres el 26 de marzo del 2010.

En la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Londres el 2012, Liam apareció con Beady Eye para cantar el éxito de Oasis Wonderwall. Sin Noel.

En los años posteriores ambos, tanto Liam como Noel, se han referido a un posible regreso de la banda, sin embargo, la banda no ha vuelto a presentarse junta desde el 2009.