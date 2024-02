¿Por qué Kelly McGillis no sale en Top Gun 2? El motivo de la ausencia de la novia de Maverick

Top Gun: Maverick, la secuela de la icónica película de 1986, hizo su tan esperado debut en 2022, sorprendiendo a los fanáticos de la película original. A pesar de ello, la producción liderada por Tom Cruise presenta una notable ausencia que ha captado la atención de los seguidores.

Kelly McGillis, conocida por su papel como Charlie, el interés romántico del personaje de Tom Cruise en la película original, sigue siendo recordada por sus escenas claves en la cinta, incluyendo el icónico beso sellando su relación al final de la cinta, acompañado por la inolvidable canción “Take my Breath Away” interpretada por Berlin, que formó parte del emotivo soundtrack de la película.

¿Por qué Kelly McGillis no es parte de Top Gun 2?

En la historia de la secuela, McGillis no forma parte, ya que el personaje de Pete ahora tiene un nuevo interés amoroso, interpretado por Jennifer Connelly, lo que impactó a los fans de la franquicia original.

En la película original, el personaje de Penny Benjamin fue mencionado como la hija de un almirante con una conexión pasada con Maverick, pero no apareció en pantalla.

El director Joseph Kosinski le explicó a Insider los motivos por los que McGillis no fue parte de la secuela. “Esas no eran historias que estábamos lanzando. No quería que cada línea de la historia mirara siempre hacia atrás. Era importante presentar algunos personajes nuevos”, dijo señaló.

“Penny Benjamin, un personaje que hemos escuchado mencionar, pero nunca antes visto, fue una oportunidad increíble para traer el personaje de Jennifer Connelly a esta película”, expresó.

¿Dónde ver Top Gun: Maverick en streaming?

La cinta está disponible en las plataformas de Netflix gratis con la suscripción, mientras que en Apple TV, Google Play Películas y Amazon Prime Video, está disponible con un costo de $2.900.

Revisa el tráiler a continuación