No queda nada para que comience Semana Santa y sabemos que es una fecha con bastante relevancia en los creyentes religiosos. Asimismo, la celebración tiene diversas tradiciones como no comer carne, ver películas de Jesús de Nazareth, etc.

Por ese lado, la programación televisiva también tendrá modificaciones durante este fin de semana, siendo el programa Podemos Hablar, conocido estelar de conversación de Chilevisión, una de las producciones que cambiará su horario como también, por supuesto, tendrá nuevos invitados.

Nuevos invitados en Podemos Hablar

El famoso programa de entrevista y conversación de CHV tendrá grandes invitados para el episodio de esta semana: Pamela Díaz, Eva Gómez, José Miguel Viñuela y Pablo Zuñiga. Seguramente, para los seguidores del estelar, podrán ver grandes sorpresas y revelaciones de famosos.

La conversación entre famosos, tocará temas como la demanda de Pamela Díaz, contra el canal Zona Latina, luego que panelistas la vincularan a delitos de narcotráfico.

Por otro lado, se presentará la conocida animadora y ex integrante de Tierra Brava, Eva Gómez.

De acuerdo al avance oficial, Gómez, revelará detalles de sus intenciones de grabar una película erótica.

Cambio de programación

Por ese lado, durante Semana Santa, Podemos Hablar será transmitido el día jueves a las 22.30 horas y el día viernes, se podrá ver lo mejor de Got Talent Chile en el mismo horario, 22.30.