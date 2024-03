El programa de conversación de Chilevisión, Podemos Hablar, regresó con su nueva temporada, la cual tendrá un importante cambio en la conducción, ya que tras la salida de Jean Philippe Cretton del canal, el nuevo presentador del espacio es Julio César Rodríguez.

En el programa, los invitados hablan de distintos puntos de su vida personal y laboral, además de participar en divertidas dinámicas. Para este 22 de marzo, ya se reveló quienes serán los invitados del nuevo capítulo.

¿Quiénes son los invitados de este viernes?

Este viernes quienes estarán en el programa, Tomás Vodanovic, el alcalde de Maipú, quien hablará de la situación de su comuna; la animadora de televisión Katy Salosny, quien comentará su nuevo rubro en la política, la periodista y nuevo jurado de Got Talent Chile, Diana Bolocco, y el comediante Alex Ortiz, quien recientemente triunfó en la última edición del Festival de Viña llevándose ambas gaviotas.

¿A qué hora se estrena el nuevo capítulo?

El espacio llegará a la pantalla este viernes a las 22:30 horas.

El nuevo paso en la carrera de Diana Bolocco

La animadora de televisión se sumó como jurado a Got Talent Chile, en donde por primera vez desempeña este papel. Al ser consultada por Julio César sobre la experiencia, la animadora señaló: “Estoy feliz, parte este domingo, porque además soy jurado, por primera vez, y la verdad lo estoy gozando, porque Julián se lleva toda la pega, como conductor del programa y yo estoy como de invitada, porque no sé quien viene, solo tenemos una lista de nombres y no tenemos nada más”.

“Él está en el backstage y yo estoy regalona adelante y uno se divierte harto, porque los talentos son distintos, viene un mago, después viene un cantante, después viene un niñito chico, que toca la batería”, expresó Bolocco.

En conversación con RedCarpet, la animadora también se refirió a este nuevo proyecto. Revisa el registro a continuación.