Primer Plano estrenó un impactante episodio este domingo en donde estuvo presente en el periodista Fernando Solabarrieta quien se sinceró sobre sus adicciones y el complejo momento personal que vivió.

“Yo nunca pensé que iba a llegar a eso, a querer anestesiarte todo el día, a querer estar todo el día anestesiado”, comenzó señalando el comunicador refiriéndose a sus adicciones.

Las confesiones de Fernando Solabarrieta

“Fui muy responsable de no cuidarme adecuadamente, de descuidar mi enfermedad y llegar a ese nivel de descontrol, ese brutal nivel de descontrol. Jamás pensé que iba a llegar a esos límites, jamás pensé que iba a pasar límites de frecuencia y de cantidad… Yo no me morí de casualidad”.

Agregando que es una enfermedad compleja, ya que si analiza su vida, el no pasó grandes problemas. “Padres maravillosos, hermanos fantásticos, infancia increíble”, explicó, agregando “¿de qué te quejas hue…? pero de repente es mucho más profundo”.

Agregando que la terapia que le funcionó fue una que realizó en Estados Unidos con ondas magnéticas y cambió todo. “Querer vivir de vuelta”

“Yo me alejé mucho, la gente asocia esto a carretes, diversión… si hubo un momento en que me expuse y salí, hubo un mes en que yo salí bastante. Y la mayoría del tiempo estas solo, estás anestesiado y solo. Te despiertas y anestesia.. Es no querer sentir y yo me alejé de todo. A mí me tocaban la puerta mis amigos y yo no les abría. Me alejé de todos”.

Agregando que Ivette Vergara fue una parte importante en su reconciliación señalando que ella le dijo que quería ayudar al padre de sus hijos. Revelando que desde octubre del año pasado está sobrio.

El comentarista pensó que podría haber muerto, pero la terapia cambió todo. “Tengo ganas de vivir, de estar con mi mujer, con mis hijos, a tener proyectos. Uno empieza a hacer las cosas bien y empieza todo a suceder, caminando a los cuatro meses limpios ya tengo propuestas laborales, publicitarias. Era cosa de tomar buenas decisiones”.

Revelando que también tras participar en ciertos grupos, pudo liberarse. “Decía ‘me van a cachar, van a saber que yo también… ya está. Yo soy adicto. A mi me sirve decirlo, porque me libera decirlo, porque ya no me tengo que esconder”.

