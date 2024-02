"No me gustó el chiste": Bombo se suma a la polémica de Luis Slimming en el Festival de Viña

Risas, elogios y aplausos recibió el comediante Luis Slimming por su rutina en el Festival de Viña del Mar 2024. Tras momentos de numerosos chistes, el humorista recibió las prestigiosas Gaviotas y deslumbró con su debut en el escenario de la Quinta Vergara.

Sin embargo, hay comediantes que no les gustó mucho algunos dichos de Don Comedia durante su rutina en el evento. Aquella molestia se debe al “chiste prohibido” que toma en broma la adicción de Paul Vásquez a las drogas y que lo tuvo en un largo periodo de rehabilitación.

Por ese lado, se dio a conocer una entrevista previa del ex Dinamita Show en donde señala que no entiende por qué Luis sigue insistiendo con ese chiste, lo que demuestra la molestia del comediante y bombero respecto a ese episodio personal de su vida.

Y no solo fue el mismo involucrado, sino que también Bombo Fica se pronunció por lo sucedido con el “chiste prohibido”, señalando que “no es leal” burlarse de otro en el escenario.

Bombo Fica se refiere al chiste del Flaco en rutina de Luis Slimming

En conversación con Radio Cooperativa, Bombo Fica señaló que la rutina estuvo segura pero que el chiste de su colega no fue de su agrado. “Tomarse de otra persona para burlarse, ridiculizándolo y exagerándolo para su beneficio, me parece que no es leal. A menos que sea conversado”.

Luego agregó: “tiene que ver mucho con la soberbia del escenario, que muchas veces uno cree que te permite decir o hacer todo. El Flaco debería conversar con él de hombre a hombre y decirle que ese tipo de cosas no se deben hacer, al menos yo lo haría así”.

Finalmente, el comediante sostuvo que “además el tema es delicado, por último si se ríe de los zapatos del Flaco da lo mismo”.