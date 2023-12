Ya estamos en Navidad y se nota. Y es que no es solo el ambiente navideño el que se respira sino que también las películas que se pueden disfrutar durante este tiempo del año.

Plataformas como Netflix se preparan para este fin de semana contentar a sus suscriptores con diversas películas navideñas las que van desde clásicos, animadas y también comedias románticas perfectas para disfrutar en familia durante el fin de semana.

Es por esta razón que en RedCarpet te traemos recomendaciones de películas con temática de Navidad que puedes ver el sitio de streaming de gigante rojo este fin de semana.

Películas de Navidad que puedes ver en Netflix

Como te mencionamos anteriormente aquí te traemos cinco recomendaciones de películas Navideñas que puedes ver en Netflix.

El Grinch

La película del Grinch del 2000 es uno de los clásicos de Navidad que puedes ver durante estas fechas. Protagonizada por Jim Carrey vemos como el actor interpreta al conocido villano del Dr. Seuss que planea arruinar la Navidad de los Who en Whoville.

Klaus

Nominada a Mejor Película Animada en los Premios Oscar 2019, la película nos muestra la historia de un cartero soñador que hace un trato con un juguetero para así llevar felicidad al pueblo más desdichado del mundo.

La película es perfecta para disfrutar con los más pequeños durante esta semana y se encuentra disponible en el catálogo de Netflix y es que fue en la plataforma en la que se estrenó originalmente.

Operación Regalo

Estrenada en 2011 la película animada de Operación Regalo nos muestra como Santa Claus logra todo el trabajo en la noche de Navidad gracias a un operativo de alta tecnología en conjunto con los elfos el que se encuentra en el Polo Norte. Los problemas llegan cuando el operativo falla y su hijo menor Arthur tiene que salir al rescate y tiene que entregar el último regalo antes de que llegue la mañana de Navidad, algo que podría salir muy mal.

Una Navidad de Locos

La comedia y clásico navideño Una Navidad de Locos está protagonizada por Tim Allen y Jamie Lee Curtis que conforman al matrimonio de los Krank, quiénes luego de ver que sus hija no pasará las fiestas con ellos deciden irse en un viaje por un crucero al Caribe y no celebrar Navidad, algo que no gustó mucho a sus vecinos y círculo.

Tras sorpresas inesperadas su hija y prometido finalmente si deciden viajar a casa para Navidad, con esto la familia debe cancelar su viaje y sus planes. Así el matrimonio debe lograr lo impensado y traer de vuelta el espíritu navideño para contentar a su hija y prometido.

Navidad de Golpe

Si buscas una comedia romántica, esta es la película perfecta para ti ya que es de las clásicas cintas que puedes disfrutar durante estas fiestas en la plataforma de Netflix.

Se trata de la última película estrenada de Lindsay Lohan la que llegó a directamente a Netflix y se trata de nada más y nada menos que una película navideña en la cual su personaje Sierra sufre un accidente días antes de Navidad y pierde la memoria.