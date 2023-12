Uno de los momentos que más destacó, para mal, a Gran Hermano fue la expulsión de Rubén por una acusación de acoso de parte de Scarlette dentro del encierro.

Y es que debido a esto, Rubén terminó contrato con CHV y además no se volvió a saber más de él luego de este traumático hecho para ambos participantes de la casa.

Lo cierto es que poco se ha sabido de este hecho pero ahora, Nacha Michelson ha revelado más detalles de lo que fue la actitud de Rubén dentro de la casa con las demás participantes del reality.

Se metió a la cama de Coni

Nacha Michelson estuvo presente en un nuevo capítulo de Que Te Lo Digo de Sergio Rojas y en este la influencer y ex chica reality reveló detalles de lo que habría sido la actitud de Rubén dentro de la casa.

Y es que Michelson mencionó y dio a conocer que Rubén se metió a la cama de Constanza cuando estaba se encontraba bajo la influencia de remedios y que debido a esto Jennifer lo sacó rápidamente de la cama para así proteger a la que es su amiga.

“El wey se fue a meter cuando ella estaba durmiendo. En su cama. Pero de Cony y Pincoya lo echó entonces no es primera vez que quería hacer eso“, destacó en relación al abuso de Rubén con las mujeres de la casa.

“No. No se mostró pero eso paso. Eso sí yo creo… No, no lo denunció (Cony) porque no paso nada pero a mi me lo contó en off“, agregó.

Reacción a la situación de Scarlette con Rubén

Eso no fue todo y es que en la misma conversación Michelson reveló cómo se sintió a lo sucedido en la casa en el momento en que pasó toda la situación de Rubén.

“Por eso me dijo ‘yo le creo 100%’ (Cony)’. Y yo fui la primera en dejar la cagada como yo soy, que tampoco se mostró y dije wey todos estos pendejos que se están riendo pasó una situación gravísima, porque para mi es gravísima. Yo me puse a llorar adentro, cosa que yo nunca hago. Y dije wey nunca pasa en la burbuja esto, no sé cómo actuar, no sé qué hacer“, destacó sobre lo qué pasó dentro de la casa ese día que PlutoTV estuvo cortado todo el fin de semana.

“Entonces para mi que sean Pincoya, Cony y Eskarcita las tres finalistas lo encuentro merecido a las tres“, agregó.

Puedes revisar el video a continuación:

Los dichos de Michelson se hicieron virales inmediatamente y el nombre de Rubén ya es tendencia en X (ex Twitter) mientras los fanáticos del programa ya comentan lo sucedido con ambas participantes dentro de la casa.

Y esto se da mientras se realiza la final de Gran Hermano Chile con Constanza, Pincoya y Scarlette como las tres finalistas y favoritas del público.