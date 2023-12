¡No habrá reencuentro de Reinas Bellas! Michelson revela por qué no estará en la final de Gran Hermano

Hoy finalmente se realizará la esperada final del reality de CHV “Gran Hermano”, en donde se conocerá quién de las tres finalistas, Constanza, Scarlette y Jennifer, se coronará como la ganadora del espacio, tras casi seis meses de intensa competencia.

Sin embargo, a pesar de que la mayoría de los ex jugadores se preparan para asistir y alentar a su favorita, se reveló que una querida exparticipante no estará presente en el cierre del espacio. Ignacia Michelson, quien participó en programas de telerrealidad como Resistiré y Acapulco Shore, anunció que no podrá estar en la gran final explicando sus motivos.

Michelson, quien estuvo durante un largo tiempo en el programa y debió renunciar tras una situación médica, en donde sufrió una fuerte crisis alérgica, tiene a sus denominadas “reinas bellas”, en la gran final.

¿Por qué Michelson no estará en la final de Gran Hermano?

A través de sus redes sociales, la joven influencer reveló que no podrá asistir porque se encuentra fuera de Chile, específicamente, en España, agregando que aunque quisiera, por las largas horas de vuelo, no alcanza a llegar al cierre del reality.

“Mis reyes bellos, bueno les quiero contar que no voy a estar en la final allá en Gran Hermano. Me duele porque están mis favoritas allá en la final. Les deseo lo mejor, lograron mucho”.

“Conocí gente maravillosa en este lindo reality, creo que todos me conocieron un poco más, vieron como soy y me dejó mucho y espero haberles dejado mucho, no solamente a ustedes, los que fueron público, sino a los participantes”.

“Sé que ayudé a todos: A mis amigos y a mis enemigos también… porque también los ayudé”, agregó en la publicación, además de enviar un mensaje a sus amigas Constanza y Scarlette, Las Reinas Bellas, que están disputando la final.

“Les deseo lo mejor a las finalistas, especialmente a mis Reinas Bellas que llegaron a la final. Las quiero mucho, dieron tanto, pasaron tanto y ahí están: En la final. Nos vemos cuando vuelva para mandarnos una fiestita de aquellas ¡Las adoro! Su Reina Bella”.

¿Cómo votar en la final de Gran Hermano?

A partir de ahora, el voto es POSITIVO , lo que implica que el concursante con la votación más elevada será proclamada como la triunfadora de Gran Hermano Chile.

Para emitir tu voto, simplemente envía un mensaje de texto al 3331 con el nombre de la participante que deseas que SEA LA GANADORA. Asimismo, tienes la opción de votar a través del enlace proporcionado y realizar el pago mediante MercadoPago. Allí, puedes emitir tu voto entre 1, 10 o 20 veces, con un costo de $490, $3.990 y $6.990 respectivamente. .

También puedes utilizar la opción de escanear el código QR que se presenta a continuación.

¿Quiénes son las finalistas?

Las tres jugadoras que disputan la gran final del reality y así llevarse el premio que asciende a más de 31 millones de pesos chilenos, son:

Jennifer Galvarini (Pincoya)

Constanza Capelli

Scarlette Gálvez