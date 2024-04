El vocalista de The 1975 reveló si escucho o no las canciones del nuevo disco de la cantante.

Fue el pasado 19 de abril que Taylor Swift lanzó The Tortured Poets Department, su undécimo álbum de estudio y que vino con una sorpresa al ser lanzado como un doble disco con The Anthology.

Con 31 canciones, el nuevo material de la denominada ‘Miss Americana’ rápidamente rompió récords y actualmente es uno de los álbumes más escuchados en las diversas plataformas de streaming.

Según los propios swifties, bastantes de las canciones de este nuevo disco son directas para Matty Healy, el vocalista de The 1975, sobre todo una llamada “I Can Fix Him (No I Really Can)“, aunque a ella se le sumarían otros títulos más del disco.

¿Qué dijo Matty Healy?

Recientemente, se hizoviral un video en dónde se le pregunta a Matty sobre el lanzamiento de The Tortured Poets Department y si es que había escuchado las canciones que, supuestamente, protagoniza.

Y es que un paparazzi se acercó a preguntarle que opinaba de su “diss track“ (un diss track es una canción en dónde a una persona se la trata con falta de respeto o desprecio, dependiendo del contexto también podría ser una crítica).

Ante esto, Matty respondió de forma muy tranquila y casi riéndose que no había escuchado mucho, pero que debían de ser buenas (las canciones).

“¿Mi diss track? Realmente no lo he escuchado mucho, pero estoy seguro de que es bueno“, mencionó cortamente en el video que puedes revisar a continuación:

En caso de necesitar algún poco de contexto, Matty Healy y Taylor Swift tienen historia hace años. Y es que ambos han ido y venido desde más o menos el 2014, con lo que podrían ser relaciones fugaces.

Y es que el 2023 también volvieron a verse juntos una vez más después de que se supiera que Swift terminó con su pareja de 6 años, Joe Alwyn. Con una relación corta y pasional, todo esto término un tiempo después hasta que Taylor finalmente se emparejó con Travis Kelce durante el mismo año.

Por esta razón, bastantes canciones del nuevo disco apuntarían a este ir y venir entre ambos, con canciones como la mencionada al principio y otras como “Guilty as Sin?” “The Tortured Poets Department” y “Fresh Out The Slammer“, entre otras más.