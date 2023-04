Madonna, la Reina del Pop, anunció una nueva gira "The Celebration Tour" para celebrar las cuatro décadas de su increíble carrera, con la cual conquistó a millones de fans en todo el mundo con sus canciones.

La estrella de la música, detrás de éxitos atemporales como "Like a Virgin", "Like a Prayer", "Hung Up", "Material Girl" y "La Isla Bonita" entre otros", sumó recientemente México a la gira que ya contemplaba Estados Unidos, España, Francia, Países Bajos, Suecia y Canadá, por lo que se rumorea que podría extender la gira a sudamérica, regresando a Chile a más de una década desde su última visita.

The Celebration Tour

Cuatro décadas de carrera se celebran con la nueva gira mundial de una de las artistas más importantes de la historia, el cual contempla 35 ciudades y comenzará en América del Norte el sábado 15 de julio en el Rogers Arena de Vancouver, Canadá, con paradas en Detroit, Chicago, Nueva York, Miami, Los Ángeles y para luego dirigirse a Europa, donde llegará a 11 ciudades incluidas Londres, Barcelona, París y Estocolmo, entre otras. El Celebration Tour concluirá en Amsterdam, NL el viernes 1 de diciembre en Ziggo Dome.

El Celebration Tour celebra la exitosa carrera de Madonna a lo largo de cuatro décadas y rinde homenaje a la ciudad de Nueva York, donde comenzó su carrera musical. “Estoy emocionada de explorar tantas canciones como sea posible con la esperanza de brindarles a mis fanáticos el espectáculo que han estado esperando”, afirma Madonna en un comunicado tras el anuncio de la gira.

El anunció lo realizó a través de un video en donde participaron conocidas personalidades del entretenimiento como Diplo, Judd Apatow, Jack Black, Lil Wayne, Bob The Drag Queen, Kate Berlant, Larry Owens, Meg Stalter, Eric Andre y Amy Schumer participando en un juego de “verdad o reto”, el registro termina con la humorista desafiando a Madonna a realizar un nuevo tour mundial.