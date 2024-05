Dónde ver The Idea of You de Anne Hathaway y por qué se relaciona con Harry Styles

La esperada nueva película de Anne Hathaway “La Idea de Ti“ ya está disponible en streaming, por lo que muchos se preguntan dónde podrán disfrutar de la historia de romance y comedia.

La película dirigida por Michael Showalter está basada en la novela homónima de Robinne Lee. Narra la historia de Solène, una madre divorciada que, de manera improvisada luego de que su ex pareja canceló sus planes, acompaña a su hija y amigos a Coachella. Allí, de forma casual, conoce a Hayes Campbell (Nicholas Galitzine) de 24 años, el cantante principal de la banda “August Moon”, quien se interesa inmediatamente en ella.

Rápidamente, establecen una amistad cuando él decide visitarla en su galería de arte en Los Ángeles, que se transforma en un romance secreto, en donde Soléne decide arriesgar todo por vivir esta inesperada aventura. Sin embargo, tendrán que enfrentar críticas debido a su diferencia de edad y al estatus de estrella pop de Hayes, poniendo a prueba su amor.

¿En qué streaming está disponible La Idea de Ti?

La película llegó este jueves 2 de mayo a la plataforma de Prime Video. Revisa el tráiler a continuación.

¿Está inspirada en un fanfic de Harry Styles?

No es raro que muchas cintas se basen en fanfics, como el caso de la saga After, sin embargo, La Idea de Ti no está basada en ningún fanfic sobre el artista. Sin embargo, el ex integrante de One Direction sí sirvió como inspiración para la cinta.

Robinne Lee, el autor del libro, señaló que el principal foco de la historia es la protagonista, quien recupera su autoestima y parte de su vida en el transcurso de la trama.

Después de que el autor vio un video de Styles cantando, investigó un poco y descubrió su historial de supuestamente salir con mujeres mayores, señaló en entrevista con Vogue.