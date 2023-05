Un anuncio que emocionó a los fans de todo el mundo de la serie Grey’s Anatomy se produjo recientemente, cuando se reveló que Katherine Heigl y Ellen Pompeo se reunirán nuevamente en la pantalla durante la temporada 18 de la serie de entrevistas “Actors on Actors” de Variety.

La reunión se produce 13 años después de que Heigl dejó Grey’s Anatomy y solo unos meses después de la salida de Pompeo de la serie después de 19 temporadas.

La salida de Katherine Heigl, quien interpretó a la Dra. Izzie Stevens, uno de los personajes favoritos por los fans del drama médico de ABC ganando un Emmy por su papel, se produjo el 2010 durante la transmisión de la sexta temporada de la serie, en medio de rumores y conflictos tras bambalinas.

Izzie dejó el hospital tras no poder reconciliarse con su esposo Alex Karev (Justin Chambers), y tras revelarse que no obtuvo el trabajo que deseaba en Tacoma, tras ser despedida del Seattle Grey Mercy West.

La ausencia, que era inicialmente temporal, se hizo definitiva luego de que la actriz anunció su salida de la ficción.

En una conversación con la presentadora de SiriusXM, Bevy Smith, en diciembre de 2022, Heigl habló sobre la decisión que la empujó a dejar el programa en 2010. “Por ejemplo, si hubiera podido encontrar una manera de trabajar dentro de él, eso también podría haber funcionado para mí. Pero solo lo vi como una cosa: estaba aquí arriba en un nivel de intensidad que no era saludable para mí. Y simplemente huí presa del pánico”, expresó.

Durante una aparición en 2009 en The Late Show With David Letterman, Heigl criticó el drama médico por tener una jornada laboral de “17 horas”, a la que llamó “cruel y cruel”.

El mismo año, durante una edición de su podcast Tell Me With Ellen Pompeo, la actriz defendió a su ex compañera. “Recuerdo que Heigl dijo algo en un programa de entrevistas sobre las horas locas que trabajábamos. Y tenía 100 % de razón”, dijo Pompeo. “Si hubiera dicho eso hoy, sería una completa heroína”.

“Pero ella se adelantó a su tiempo, hizo una declaración sobre nuestras horas locas y, por supuesto, golpeemos a una mujer y llamémosla desagradecida. Cuando la verdad es que es 100 % honesta y es absolutamente correcto lo que dijo”, continuó. “Estaba jodidamente atrevida por decirlo. Y estaba diciendo la verdad. No estaba mintiendo”.

La edición de “Actors on Actors” se estrena el 6 de junio en Variety.com.