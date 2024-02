Este domingo 11 de febrero es el Super Bowl LVIII. Con este gran evento deportivo viene además el show del medio tiempo el que sin duda es esperado por muchos.

Este año es Usher el encargado de presentarnos un show en el campo y las expectativas son altas. Y es que tras la presentación de Rihanna en 2023, el cantante detrás deDJ Got Us Fallin’ in Love viene a presentarnos lo mejor de su repertorio en aprox 15 minutos.

Esto dijo sobre su show del medio tiempo

Una de las grandes incógnitas sobre Usher y su show son los detalles y los invitados que tendrá. Y es que no ha querido decir nada sobre a quién o quiénes invitara durante su presentación.

Uno de los grandes rumores es que Justin Bieber podría presentarse junto con él en escenario. Y es que ambos tienen una colaboración llamada Somebody To Love.

Sobre esto habló en su conferencia previa al show, y es que mencionó que busca resumir sus 30 años de carrera en estos minutos. Sobre sus posibles invitados destacó que iba a ser consciente de sus pasado y presente al momento de traerlos al escenario.

“Lo que hice fue ser muy consciente de mi pasado celebrando mi regalo, que está aquí en Las Vegas. Y pensando en lo que nos dirigimos en el futuro y esa fue realmente la idea ¿Por qué canciones siento que la gente me conoce? ¿Qué canciones han sido una celebración de todo el viaje?“, mencionó.

“Qué vida, amor y emoción se ha ofrecido en mi música? Sabes que esa fue la idea. Pensé en algunos momentos que eran especiales en el baile, pensé en algunas cosas que había creado aquí en Las Vegas, patino y hago cosas que no había hecho en el escenario hasta este punto ¿sabes?“, agregó.

Puedes revisar sus dichos completos a continuación: