Este domingo 11 de febrero se llevará a cabo uno de los eventos deportivos más importantes de los Estados Unidos. Y es que es el día en que se realiza el Super Bowl LVIII.

A realizarse en el Allegiant Stadium de Las Vegas una de las cosas que más se espera es el Halftime Show. Y es que es lo más esperado junto con los diversos comerciales que revelan tráiler y más durante este día.

¿Quién se presenta en el show del medio tiempo?

Este 2024 y después de la presentación de Rihanna durante el 2023 llega Usher a presentarse durante el medio tiempo. El estadounidense tendrá su 12 a 15 minutos para darlo todo y presentar un show sin igual ante los asistentes y los televidentes que podrán verlo desde sus hogares en cualquier parte del mundo.

Con un gran repertorio que compartir, Usher aún no ha dado detalles de lo que podría ser su show lo que tiene a muchos entusiasmados ya que solo sabemos que será posiblemente un gran show.

¿Qué artistas estarán invitados por Usher?

Aún no se sabe qué artistas tiene invitado Usher para el medio tiempo. Y es como te mencionamos el no ha querido dar detalles de su show y esto incluye no dar detalles de sus posibles invitados.

A pesar de esto, las redes sociales ya especulan quienes podrían ser los invitados del artista y ya tenemos una lista con nombres que llegarían al Allegiant Stadium este domingo.

Entre ellos se encuentra Justin Bieber, Pitbull, Beyoncé, Will.i.am y Jungkook de BTS. Estos últimos dos son bastante importantes y es que Will.i.am invitó a Usher durante su show del medio tiempo con los Black Eyed Peas en 2011 y él podría regresar el favor.

Por otro lado con Jungkook lanzó una colaboración tipo Remix no hace mucho llamada “Standing Next to You” que ha vuelto locos a los fanáticos del surcoreano.

De momento, sin saber aún nada tendremos que esperar hasta este domingo para descubrir qué sorpresas nos trae Usher con su show. Si quieres saber todos los detalles de dónde ver el Super Bowl y su Halftime show puedes leer la siguiente nota AQUÍ.