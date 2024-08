Chilevisión ha revelado los invitados del próximo episodio de su aclamado programa de conversación y gastronomía,“La Divina Comida”, que se estrenará este sábado 3 de agosto.

En su décima temporada, el programa reúne a destacadas personalidades de la música, el arte, las comunicaciones, la política y el entretenimiento, quienes demostrarán sus habilidades culinarias en una noche llena de diversión y emociones.

Con más de 200 episodios transmitidos, esta temporada promete momentos inolvidables con reconocidos invitados que compartirán detalles íntimos de sus vidas personales y profesionales mientras disfrutan de una exquisita cena. Al finalizar la noche, los comensales deberán evaluar y escoger al mejor anfitrión, quien se llevará un premio especial como reconocimiento a su hospitalidad y destrezas culinarias.

¿Quiénes son los invitados de La Divina Comida?

Este sábado estarán presentes la bailarina, miembro de Porto Seguro y ex integrante de Mekano, Vivi Rodríguez; el comediante Alex Ortizconocido como “el flaite chileno“, quien triunfó en la última edición del Festival de Viña, la actriz y panelista de televisión Antonella Ríos, y el actor nacional Álvaro Gómez, quien ha participado en exitosas producciones como Soltera Otra Vez 3 y Pacto de Sangre.

Las confesiones de Uriel Romero

En el capítulo más reciente del programa de conversación y cocina, estuvo presente en el ex participante de Tierra Brava y artista urbano, Uriel Romero, también conocido como “El futuro fuera de órbita”, quien habló sobre la relación que mantuvo en el encierro con la ganadora de MasterChef 1, Daniela Castro.

“No éramos compatibles, no se dio, ella es muy diferente a mí, o sea literalmente muy, muy, muy diferente a mí”, explicó.

“Por mi lado no se terminó bien, me explico, no me gustó la manera en que se terminó. Yo terminé, eso mucha gente no lo sabe, por primera vez lo saben, yo terminé. Pero terminé porque tengo mis razones sabes lo que te digo… Tú terminas algo porque tienes tus razones”.