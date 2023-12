Tierra Brava tuvo un nuevo proceso de nominación. De ese modo, la jornada estuvo marcada por fuertes acusaciones y opiniones de los participantes. Una de las que más sorprendió, fue el cara a cara de Flavio Agostini y Luis Mateucci.

El capitán del equipo rojo nominó al capitán del equipo verde, causando así, un duro cruce de palabras e incluso, salió a flote la nueva integrante del programa Fran Undurraga en la discusión.

Flavio ataca con todo a Luis en nominación

Luis votó por Fabio y le reveló confidencialmente que su estrategia consistía en lograr que todos los miembros del equipo rojo también votaran por él.

“Sabíamos que tú ibas a ganar la salvación y queríamos que vaya (a la eliminación) Arturo con la Guarén a competir. Lastimosamente mi equipo no resultó ser lo que queríamos, pero bueno, en este caso el voto va igual”, abrió Luis Mateucci con Fabio Agostini al frente.

“Es normal que algunos no te sigan si como capitán eres pésimo”, le respondió Fabio. Cuando Luis le dijo en su cara que le ataba los cordones a Pamela, el español le dijo: “Eres un payaso, te lo digo en tu cara. El otro día nos ganaron cuando no estaba ni Jhonatan, Arturo estaba lesionado, y ahí me lo gritas en la cara, pero cuando estamos parejos te callamos la boquita”.

Durante la discusión, Luis Mateucci le dice a Fabio que ya no le quedan más mujeres. “Los regalos entran con la falsedad. Ya no te quedan más mujeres por las que ir. Quédate con la nueva. Ahí te va. Bonita chica entró”, le contestó el argentino.

Finalmente, Fabio siguió con la discusión con un duro monólogo.

Pamela Díaz acumula denuncias en CNTV por su actitud en Tierra Brava

Pamela Díaz ha sido renombrada en numerosas acusaciones por bullying, hostigamiento y maltrato en el reality, posicionándose en los tres primeros lugares con un total de 432 denuncias debido a su conducta. El episodio que más ha resaltado fue el protagonizado junto a Angélica Sepúlveda.

“Televidentes denuncian que: ‘Pamela Díaz realiza bullying psicológico a diversos participantes. Matonaje, bullying, violencia, agresividad, amenazas, acoso, hostigamiento, gritos, insultos, afectación de la dignidad de otras personas’”se reitera en las denuncias recibidas por CNTV.

Por otro lado, Junior Playboy y Chama también enfrentaron denuncias. Junior Playboy generó reclamos al revelar el diagnóstico médico de Jean Philippe Cretton, mostrar rudeza hacia sus compañeros y expresar comportamientos misóginos hacia Pamela Díaz, entre otras conductas cuestionables.

Por su parte, Chama recibió denuncias por su trato discriminatorio hacia Miguelito debido a su estatura. Además, las denuncias señalan que la participante ofende a los demás por su apariencia física y por incentivar a la violencia.